Kyrgios impreca e la reazione del principe George diventa virale: è scandalo in Inghilterra Gli sfoghi e il linguaggio scurrile di Nick Kyrgios durante la finale di Wimbledon contro Novak Djokovic impressionano negativamente il principe George. La faccia del giovanissimo rampollo della Famiglia Reale ha scatenato i commenti più ironici sui social network.

L’espressione disgustata del Principe George dinanzi agli sfoghi e al linguaggio scurrile di Kyrgios.

Il principe George era seduto nel royal box accanto alla madre duchessa di Cambridge, Catherine Middleton, e al padre, il principe William. A 9 anni anni (li compirà il 22 luglio) ha assistito finora a due eventi sportivi di grande rilievo: la finale degli Europei, persa ai rigori dall'Inghilterra contro l'Italia; la sfida vinta da Novak Djokovic contro il ‘furibondo' Nick Kyrgios, che anche nel match clou di Wimbledon ha fatto parlare di sé per le reazioni isteriche.

Nell'uno e nell'altro caso le espressioni del giovanissimo rampollo della Famiglia Reale hanno catturato l'attenzione dei media: a Wembley potevi leggergli la delusione sul volto per "un risultato che spezza il cuore"; all'All England Club, invece, ha colpito la sensazione di disgusto provata nel vedere e nell'ascoltare gli sfoghi sopra le righe e il linguaggio scurrile del tennista australiano.

Kyrgios ha perso la testa, quando ha chiesto (e ottenuto) che una spettatrice fosse allontanata ("quella matta è ubriaca") perché lo disturbava durante il quinto game del terzo set, e continuato a imprecare sottolineando il suo nervosismo blaterando insulti.

Il principino George tra la madre Kate, duchessa di Cambridge, e il padre, il Principe William. Il giovanissimo rampollo della Famiglia Reale resta scandalizzato di fronte alle intemperanze del tennista australiano.

"Mi distrae quando sto servendo in una finale di Wimbledon? La prima volta non mi hai creduto – ha detto ad alta voce Kyrgios al giudice di sedia – e ora è successo di nuovo. Mi è quasi costato il gioco. Perché è ancora qui? È ubriaca a morte, buttala fuori. È quella con il vestito… sembra aver bevuto circa 700 drink".

Lo stesso telecronista della BBC ha chiesto scusa ai telespettatori, provando a giustificare l'australiano per quel linguaggio volgare citando la tensione e l'adrenalina che fanno brutti scherzi in situazioni del genere, quando la posta in palio è molto alta. Kyrgios se l'è presa anche con la fidanzata, Costeen Hastzi, e con la sorella, Halimah: le ha rimproverate perché, a suo dire, non gli facevano sentire abbastanza supporto. "Ti importa forse un cazzo?" e ancora "perché non dici niente?".

Il momento clou (e anche il più basso) è stato quando ha iniziato a ripetere una parolaccia ("fucking") che nel silenzio del campo centrale è stata udita perfettamente e ha lasciato interdetto il principe George, al punto che i genitori gli hanno dovuto spiegare cosa stava accadendo e perché il tennista australiano aveva quel tipo di atteggiamento.

Quella "oscenità udibile" gli è costata l'ennesima multa (5800 dollari). Ai giornalistim che in conferenza gli hanno chiesto se non pensa di dover migliorare alcuni aspetti del suo caratterem ha risposto in maniera secca: "Credo che gli altri 126 giocatori in tabellone potrebbero migliorare la propria compostezza".

La faccia corrucciata del principino ha scatenato anche la reazione ironica e scandalizzata degli utenti sui social network. "Il principe George ha chiesto a sua madre Catherine il significato di quelle 20 diverse parolacce che Nick Kyrgios ha usato mentre giocava contro Novak Djokovic nelle finale di Wimbledon!", è stato uno dei commenti più gettonati assieme a a un altro. "Nick Kyrgios ha probabilmente insegnato al principe George alcune nuove parole oggi".

Non è mancato anche chi, biasimando quel comportamento irrispettoso, lo ha definito scandaloso e inaccettabile al cospetto della Famiglia Reale e, in particolare, del principino.