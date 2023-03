Kasatkina si è allenata con Berrettini in crisi, un’esperienza tosta: “Ho i polpacci più grossi” Matteo Berrettini e Daria Kasatkina che stanno vivendo un momento di crisi di risultati, hanno condiviso una seduta d’allenamento. La russa molto provata ci ha scherzato su.

A cura di Marco Beltrami

Cos'hanno in comune Matteo Berrettini e Daria Kasatkina? I due tennisti hanno vissuto nelle ultime stagioni un percorso di crescita simile, scalando le rispettive classifiche. Purtroppo però ultimamente stanno attraversando un momento di crisi, culminato nell'eliminazione all'esordio al Miami Open. Forse anche per ritrovare il feeling giusto l'azzurro e la russa si sono allenati insieme.

Berrettini, attuale numero 23 del ranking ATP dopo il ko contro McDonald aveva già inanellato una serie di risultati negativi: la sconfitta al Challenger di Phoenix contro Shevchenko, prima quella all’esordio nell’altro Masters 1000 di Indian Wells contro Daniel, ad Acapulco con Rune, senza dimenticare l’uscita di scena repentina agli Australian Open contro Murray.

Kasatkina fatta fuori a Miami da Mertens, a Indian Wells si era arresa subito così come a Dubai e Doha. Eliminata all’esordio anche agli Australian Open, con il bel 2022 culminato nella prima semifinale al Roland Garros e una classifica scalata che le ha permesso di diventare poi l’8a del mondo.

I due tennisti insomma, non vivono un momento facile e per questo hanno approfittato della permanenza negli Stati Uniti, per condividere una seduta d'allenamento. Berrettini e Kasatkina hanno lavorato insieme in quel di Miami sul cemento, per prepararsi al meglio in vista dei prossimi tornei. Sia il giocatore romano che la collega russa hanno pubblicato poi gli scatti dei lavori su Instagram.

Se il primo ha postato sui social le immagini del tutto, con gli altri protagonisti della giornata, la seconda ci ha scherzato su. Oltre a pubblicare una foto al fianco di Berrettini ha scritto: "Grazie per il bell'allenamento", accompagnato da una faccina sofferente. Alla domanda poi sul come sia andata la pratica, ecco che la russa ha sottolineato simpaticamente: "Certo non ho avuto alcuna possibilità nel gioco (considerando la differenza di peso di palla, e a livello "muscolare", ndr), ma almeno i miei polpacci sono più grossi".