Jorge Plans annulla il punto avversario con un gesto di pura antisportività: l'arbitro ci casca Lo spagnolo credeva di non essere visto ma uno spettatore ha registrato un video che mostra la palese scorrettezza: ottiene la ripetizione del punto perché in campo nessuno si accorge della furbata.

Il tennista dell'Ucla, Jorge Plans Gonzalez, s'è reso protagonista di un atto antisportivo che sembra tratto da una gag di una candid camera. Invece no, la scorrettezza escogitata per farsi beffe dell'avversario e annullare quel colpo che lo aveva sorpresa era reale. Credeva di non essere visto e avere abbastanza destrezza perché nessuno potesse accorgersi del trucchetto da prestigiatore messo in atto al termine di uno scambio con Nick Lagaev dell'Arizona.

Cosa è successo? La ricostruzione perfetta dell'episodio è stata possibile grazie alla ripresa video fatta con un cellulare da uno spettatore piazzato a bordo campo. Ironia della sorte, proprio alle spalle del "giocatore illusionista", che è riuscito a cavarsela ugualmente perché al momento l'arbitro non si è accorto di cosa stava accadendo e non c'erano nemmeno steward o altri ufficiali di gara che potessero smascherare quella furbata.

Plans Gonzalez aveva perso il primo set contro il canadese (6-7) e durante il secondo, con il risultato fissato sul 4-4, in una fase cruciale del game (il parziale era di 30 pari) è riuscito a ingannare tutti con il suo stratagemma.

Lo spagnolo va al servizio ma la risposta di Lagaev lo costringe sulla linea di fondo, in posizione defilata: arriva sulla palla e replica con il rovescio ma la sfera prende una traiettoria invitante per l'avversario. Sta per effettuare lo smash quando Gonzalez, ormai fuori causa, tira fuori dalla tasca una delle palline e lascia rimbalzare sul campo.

"Palla, palla, palla…", ha ripetuto più volte il giocatore dell'Ucla indicando quella che rotolava, così da attirare l'attenzione dell'arbitro chiedendogli di non convalidare la giocata e ripetere il punto. Per quanto quella strana coincidenza abbia destato grandi sospetti non c'erano elementi tecnici sufficienti per sbugiardare Plans Gonzalez.

Secondo il regolamento l'Intercollegiate Tennis Association, infatti, un arbitro può richiedere una ripetizione di un punto, noto come "let", se una palla rotola in campo. Tuttavia, questa regola presenta evidenti lacune, come evidenziato proprio dall'artificio dello spagnolo.

Una mossa astuta e scorretta che ha permesso al giocatore di restare in partita e acquisire un prezioso vantaggio così da vincere il secondo set (6-4). Peccato, però, che la sorte lo abbia punito: la partita contro Lagaev è rimasta incompiuta.