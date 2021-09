Jasmine Paolini fantastica: vince il primo torneo WTA a Portorose Jasmine Paolini ha fatto esultare ancora una volta l’Italia dello sport in questa estate assolutamente memorabile. La tennista italiana ha vinto il primo titolo nel circuito maggiore WTA battendo a Portorose in Slovenia in finale la più quotata Riske. Una cavalcata trionfale quella della classe 1996 azzurra.

A cura di Marco Beltrami

È tutto vero. Jasmine Paolini ha vinto il primo titolo nel circuito maggiore WTA della sua giovane carriera. La classe 1996 italiana, attuale numero 87 della classifica mondiale ma destinata ad entrare nelle prime 70 del ranking, ha superato la testa di serie numero 3, favorita, Alison Riske nel "Zavarovalnica Sava Portoroz", torneo WTA 250.

Dopo i segnali positivi all'US Open nella battaglia contro l'Azarenka, Jasmine Paolini ha confermato il suo eccezionale momento di forma. Una cavalcata trionfale sul cemento sloveno per la 25enne che si è tolta tantissime soddisfazioni battendo diverse avversarie più quotate. In semifinale, la nostra portacolori ha portato a casa un match durissimo contro la Putintseva vincendo in rimonta dopo 2 ore. In precedenza poi le vittorie contro le teste di serie numero 6 e numero 4 Yastremska e Cistea, oltre a quella con la russa Kalinskaya. Tutti match che hanno contribuito ad alimentare la fiducia della Paolini che si è presentata all'ultimo atto contro la Riske, con la consapevolezza di poter fare l'impresa.

E così è stato. Jasmine, con il suo piglio da guerriera si è aggiudicata il primo set al tie-break, e ha poi conquistato in scioltezza il secondo rompendo l'equilibrio iniziale, con un perentorio 6-2. Gioia infinita per la Paolini a conferma di un finale di stagione molto positivo per l'Italia dello sport e in particolare per il tennis femminile, reduce da un periodo complicato. Dopo il trionfo nel Masters 1000 di Montreal di Camila Giorgi, un'altra gioia dunque per una tennista azzurra che rappresenta un buon punto di partenza per il futuro. Per lei si tratta della prima affermazione in un appuntamento del circuito maggiore.