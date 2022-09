Italia-Svezia in Coppa Davis di tennis, oggi Berrettini, Sinner e il doppio: programma, orario e diretta TV Si chiude oggi il Gruppo A della fase finale della Coppa Davis 2022. A Bologna dalle 15 si disputa Italia-Svezia. Berrettni e Sinner sfidano i fratelli Ymer, poi si terrà il doppio. Diretta TV su Sky e in chiaro sulla Rai.

A cura di Alessio Morra

A Bologna oggi l'Italia affronta la Svezia nell'ultimo match della fase a gironi della Coppa Davis 2022. Gli Azzurri sono già qualificati per la Final Eight che si terrà a Malaga il prossimo novembre, ma contro i fratelli Ymer c'è in palio il primato nel girone. Stasera capitan Volandri e i suoi ragazzi conosceranno gli avversari dei quarti di finale, Spagna, Canada o Serbia.

Chi gioca oggi in Italia-Svezia di Coppa Davis: gli orari di Sinner, Berrettini e del doppio

Si chiude il Gruppo A della Coppa Davis 2022. Capitan Volandri manda in campo pure oggi Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che sfideranno i fratelli Ymer, i due più forti giocatori svedesi. Non sono due tennisti di prim'ordine, ma si fanno rispettare, sono cresciuti tanto e in Davis si sa spesso certi valori si livellano. Scenderà in campo prima Matteo Berrettini che alle 15 sfiderà Elias Ymer. Poi Jannik Sinner affronterà Mikael Ymer. Dopo di che sarà la volta di Bolelli e Fognini contro i fratelli Ymer.

Dove vedere l'Italia in Coppa Davis oggi in diretta TV in chiaro: il canale Rai

La Coppa Davis si può seguire in diretta su Sky (sui canali 201 e 205) e in chiaro sulla Rai, sarà sempre Rai 2 a mandare in onda i due incontri di singolare, quelli di Berrettini e Sinner. Match commentati da Fiocchetti e Panatta. Su RaiSport invece, canale 58 del digitale terrestre, si potrà seguire il doppio. In streaming invece la Davis si potrà seguire tramite Sky Go, Raiplay.it, Now e SuperTenniX.

Italia in Coppa Davis, il tabellone del girone: quando si gioca la prossima partita

Il Gruppo A si chiude oggi. L'Italia è certa di disputare almeno un'altra partita, che non si giocherà presto. Perché l'Italia si è qualificata per la Final Eight che si disputerà a Malaga nel mese di novembre, esattamente dal 22 al 27. Se l'Italia chiuderà il raggruppamento al comando, sarà così se batterà la Svezia, giocherà a Malaga giovedì 24 novembre contro Spagna, Canada o Serbia.