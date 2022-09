Italia-Argentina in Coppa Davis di tennis, oggi Berrettini, Sinner e il doppio: programma, orario e diretta TV L’Italia affronta oggi a Bologna l’Argentina in un match della 2a Giornata della fase a gironi della Coppa Davis. Il programma degli incontri inizierà alle ore 15. Diretta Tv su Sky e Rai.

A cura di Alessio Morra

A Bologna l'Italia oggi scende in campo per il secondo match della fase a gironi della Coppa Davis 2022. Gli azzurri sfideranno l'Argentina, che ha due buoni giocatori che però non brillano a livello indoor. L'Italia è favorita e vincendo potrebbe già garantirsi la qualificazione per i quarti di finale, o meglio per la final eight che si disputerà nel mese di novembre a Malaga. Questa volta capitan Volandri dovrebbe schierare anche Sinner, ma la sua presenza non appare comunque così scontata.

Jannik non è al meglio e Musetti è un'eccellente alternativa. Sicuramente in campo Matteo Berrettini. Non è un particolare da poco la presenza di Sinner. Perché il programma prevede che si sfidino i due numeri 2 e poi i due numeri 1. Quindi se Sinner sarà in campo, Berrettini affronterà il secondo giocatore argentino. Saranno Schwartzman e Baez i titolari della squadra guidata da capitan Coria.

Chi gioca oggi in Italia-Argentina di Coppa Davis: gli orari di Sinner, Berrettini e del doppio

Solo poche ore prima del via saranno resi noti i nomi dei tennisti italiani che scenderanno in campo contro l'Argentina. Se Sinner sarà titolare affronterà Schwartzman il numero 1 dei sudamericani e di conseguenza Berrettini scenderà in campo contro Baez. Se Sinner invece marcherà ancora visita sarà il giocatore romano ad affrontare il ‘Pek' Schwartzman e Musetti se la vedrebbe con Baez. L'unica certezza è rappresentata dal doppio: Bolelli/Fognini contro Gonzalez/Zeballos. Il primo singolare inizierà alle ore 15, a seguire scenderanno in campo i due numeri 1, quindi non prima delle 17. Al termine delle prime due sfide toccherà a Bolelli e Fognini in doppio.

Dove vedere l'Italia in Coppa Davis oggi in diretta TV in chiaro: il canale Rai

La Coppa Davis viene trasmessa sia da Sky che dalla Rai. Su Sky gli incontri di Italia-Argentina si potranno seguire in diretta TV sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). Mentre sarà Rai 2 a manderà in onda in chiaro il secondo confronto della nazionale guidata da capitan Volandri. Diretta dalle ore 15. Commento di Fiocchetti e Panatta.

Italia in Coppa Davis, il tabellone del girone: quando si gioca la prossima partita

Nella 1a Giornata l'Italia ha sconfitto 3-0 la Croazia, mentre l'Argentina è stata battuta 2-1 dalla Svezia. La 2a Giornata è già iniziata con il successo della Croazia sulla Svezia, piegata 2-1. Oggi c'è Italia-Argentina, ciò significa che in caso di vittoria azzurra ci sarebbe già l'automatica qualificazione per i quarti. Il girone si chiude domenica 18 settembre con una partita che può valere il primato del girone contro la Svezia dei fratelli Ymer. Italia-Svezia si disputerà sempre a Bologna e gli incontri, sempre prima i due singolari e poi il doppio, inizieranno alle ore 15.