Berrettini spazza via Baez, Italia in vantaggio con l’Argentina in Coppa Davis: ora tocca a Sinner Italia-Argentina 1-0. Berrettini batte nettamente Baez e porta gli Azzurri a un passo dalla final eight di Coppa Davis che si terrà a Malaga. Jannik Sinner nella sfida con Cerundolo può portare il punto decisivo.

A cura di Alessio Morra

Rapidissimo è stato Matteo Berrettini che ha sconfitto in due set Sebastian Baez e ha regalato all'Italia il primo punto nella sfida con l'Argentina. Tra poco toccherà a Jannik Sinner che ha la chance di portare gli Azzurri alla final eight di Malaga. Sinner affronterà Cerundolo, che prende il posto di Schwartmzan. Poi si disputerà anche il doppio.

Un'oretta poco più è bastata a Berrettini per vincere il secondo incontro consecutivo nella Davis 2022. Una partita che lo vedeva nettamente favorito contro Baez, un giocatore in crescita ma che sul veloce non brilla. Matteo è in palla, ma soprattutto gestisce bene l'incontro, ottiene un break molto presto e poi quando ne fa un altro di break chiude 6-2 il primo set.

Un match giocato all'attacco, il servizio è devastante, ma il gioco di volo è da applausi. Il secondo set è liscissimo, basta un break per piegare la resistenza dell'argentino, che nulla può contro lo strapotere del giocatore romano. Italia 1 Argentina 0.

A fine partita Berrettini ha detto: "C'è una splendida atmosfera, ringrazio tutti. Sono riuscito a mettere in atto il piano di gioco che avevamo concordato, dovevo adattarmi e ce l'ho fatta. Sono contento di come ho giocato. A rete? Cerco di andarci il più possibile. La mia indole non è quella, perché sono cresciuto sulla terra, ma ci provo sempre".

Ora scenderanno in campo Jannik Sinner e Francisco Cerundolo. Se Sinner otterrà il successo porterà l'Italia alla Final Eight di Malaga, poi in ogni caso si disputerà il doppio che vedrà in campo Bolelli e Fognini. Domenica la squadra di capitan Volandri chiuderà il girone sempre a Bologna sfidando la Svezia.