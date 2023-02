Invasione di campo surreale all’ATP Rotterdam: un uomo vestito da panda interrompe la partita Durante la sfida tra i francesi Quentin Halys e Gregoire Barrere un uomo travestito da panda ha fatto il suo ingresso in campo. Si è fatto una passeggiata indisturbato prima di uscire dal campo.

A cura di Alessio Morra

Questa settimana il grande tennis fa tappa a Rotterdam dove si disputa uno dei principali tornei di questo mese di febbraio. Un 500 che ha un altissimo campo di partecipazione, e per capire il peso degli iscritti basta vedere che Jannik Sinner, recente vincitore a Montpellier e numero 14 ATP, non è incluso tra le teste di serie. Un torneo storico con un albo d'oro eccezionale e che però durante le qualificazioni è stato contrassegnato da un episodio alquanto particolare che ha creato in un primo momento anche una certa simpatia, ma poi ha prodotto un paio di domande davvero molto forti.

Il tabellone principale è iniziato lunedì, con la grande rimonta dell'eterno Gasquet, e prosegue con gli incontri di big come Medvedev e Tsitsipas. Sinner scenderà in campo mercoledì. Ma nel weekend scorso si sono disputate le qualificazioni. In un match decisivo si sono affrontati due giocatori francesi, che sono piuttosto in forma: Quentin Halys e Gregoire Barrere, che ha vinto in tre set rimontando un set e un break di svantaggio.

Quando Halys conduceva 7-6 4-1 è accaduto un episodio molto curioso. Qualcosa di inedito per un match di tennis. Barrere serve e fa punto, 15-15. Halys si sposta, Barrere prende un'altra pallina e si appresta a servire quando in campo entra un intruso. È un uomo che si è travestito da panda che indisturbato entra sul campo di gioco e si fa una passeggiatina, davanti ai tennisti sbigottiti.

L'uomo vestito da panda attraversa il campo, passa davanti alla rete, dopo essersi rotolato per terra, poi passa sotto il seggiolone dell'arbitro e passa dall'altra metà campo prima di avvicinarsi a Barrere, che lo osserva ma non gli dice nulla. Dopo pochi secondi è fuori, e la partita ricomincia.

Il panda interrompe il match tra Halys e Barrere del 500 di Rotterdam.

Così, come se nulla fosse. Dentro e poi fuori. Barrere rimonta e si qualifica per il tabellone principale, e supera anche il primo turno. Ma restano diverse domande. Come ha fatto quest'uomo a entrare indisturbato in campo? La security dov'era? Da quando ci fu l'accoltellamento di Monica Seles ogni torneo ha gli addetti alla sicurezza. Né si sa perché quest'uomo vestito da panda sia entrato in campo: se era una protesta o se magari era solo un gesto (quasi) estemporaneo.