Il timore reverenziale di Djokovic per Nadal: “Mi incazzavo per quello che faceva negli spogliatoi” Novak Djokovic ha parlato di quanto sia stato intimorito da Nadal e Federer durante i primi incroci in campo. Lo spagnolo in particolare già negli spogliatoi incuteva timore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Novak Djokovic e Rafa Nadal hanno giocato contro nel circuito ATP la bellezza di 59 volte. Equilibrio quasi totale per Nole che è in vantaggio di un match nei confronti diretti 30 a 29. All’inizio però per il campione serbo è stato difficile affrontare lo spagnolo come confermato dal parziale di 14 vittorie a 4. In particolare l'attuale numero uno al mondo non ha mai fatto mistero del suo iniziale timore reverenziale nei confronti di Rafa e Roger Federer.

I risultati, soprattutto sulla terra rossa del Roland Garros, lo confermano. In quello che è sempre stato il "giardino di casa" di Nadal Djokovic ha collezionato appena 2 vittorie contro le 8 del mancino di Manacor che aveva infilato una striscia iniziale di 5 successi a zero. Le partite iniziavano per loro ancor prima di scendere in campo, con Djokovic intimidito in primis da i due colleghi già durante il riscaldamento.

La conferma di Nole è arrivata nella recente intervista a 60 minutes su CBS. Il suo racconto è dettagliato: "Gioco contro Nadal al Roland Garros e ho il suo armadietto accanto al mio, giusto? Quindi siamo così vicini. E stiamo cercando di darci spazio a vicenda. Ma lo spogliatoio non è così grande. E avete presente il modo in cui salti come fa Nadal prima di scendere in campo. Nello spogliatoio fa gli sprint accanto a te. Riesco anche a sentire la musica che sta ascoltando nelle sue cuffie. Quindi, sai, mi fa incazzare".

Djokovic dunque sentiva particolarmente la pressione di quella "routine" di Rafa, molto attivo nel pre-partita e già pronto e carico per la battaglia sportiva. Solo con il tempo, il giocatore serbo è riuscito a prendere le giuste contromisure, metabolizzando meglio il tutto: "All'inizio della mia carriera, non mi rendevo conto di quanto tutto ciò facesse parte del contesto, giusto? Quindi mi sentivo intimidito da questo. Ma questo mi motiva anche a fare le cose da solo e a dimostrare che sono pronto, sai? Sono pronto per una battaglia, per una guerra".

Ed effettivamente i risultati con il passare del tempo Nole è riuscito a recuperare terreno in termini di vittorie nelle sfide con Rafa con il passare del tempo fino a superarlo. Più difficile certo sulla terra rossa, ma lì si sa: Rafa è davvero un gigante.