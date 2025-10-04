Il bel gesto di Musetti a Shangai: Comesana si sente male e si accascia a terra, lui lo soccorre e lo aiuta

Il bel gesto di Lorenzo Musetti a Shangai: l’argentino Francisco Comesana si sente male e si accascia a terra, il tennista azzurro lo soccorre e lo aiuta.

Attimi di tensione durante l’esordio di Lorenzo Musetti al torneo di Shanghai. Nel secondo set, mentre l’azzurro conduceva per 5-0, il suo avversario Francisco Comesana ha accusato un malessere improvviso e si è accasciato a bordo campo, suscitando preoccupazione tra i presenti e lo stesso tennista azzurro

L’episodio, probabilmente legato al forte caldo, è avvenuto poco prima dell’ultimo game dell’incontro, poi vinto agevolmente dall’italiano con il punteggio di 6-4 6-0, che si è così qualificato al turno successivo.

Comesana si sente male e Musetti lo soccorre a Shanghai

Momenti di apprensione durante la sfida tra Musetti e Comesana a Shanghai. L’argentino, colto da un improvviso malore, si è accasciato a terra vicino ai tabelloni e ha faticato a rialzarsi. Le immagini non hanno mostrato l’accaduto in diretta, ma la ricostruzione successiva ha chiarito tutto: vedendo l’avversario in difficoltà, Musetti si è subito avvicinato e gli ha portato un impacco di ghiaccio, aiutandolo a rinfrescarsi.

Grazie all’intervento del tennista italiano e all’assistenza dei medici, che hanno controllato la pressione del 24enne, Comesana è riuscito a rimettersi in piedi e a completare l’incontro. Tuttavia, ha affrontato l’ultimo game visibilmente provato, prima di cedere definitivamente il match.

Non si tratta di un caso isolato o di una situazione imprevedibile, visto che già diversi atleti avevano espresso le loro perplessità sulle temperature di Shanghai. Il primo è stato Medjedovic, che dopo essersi sottoposto per la prima volta alle cure del fisioterapista si è rivolto al giudice di sedia con queste parole: "Come ci potete far giocare in queste condizioni?". Nelle ore precedenti Atmane era stato costretto al ritiro per un colpo di calore e Fucsovics è stato costretto ad alzare bandiera bianca per lo stesso motivo.