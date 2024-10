video suggerito

Garbine Muguruza si è sposata col tifoso che l'aveva fermata per strada per dirle "buona fortuna" Come una favola, come un film romantico. No, come la vita di Garbine Muguruza e Arthur Borges. L'ex numero uno al mondo del tennis femminile ha sposato il tifoso che incontrò per caso a Central Park e che le disse solo "buona fortuna".

A cura di Paolo Fiorenza

Una storia da film, quei film romantici che sbancano al botteghino e fanno sognare che le favole esistono. Solo che qua è tutto vero, Garbine Muguruza ha sposato il tifoso che l'aveva fermata per strada a New York durante lo US Open dicendole semplicemente "buona fortuna". Le foto del matrimonio sono state pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla 31nne tennista spagnola, ex numero uno al mondo per quattro settimane e vincitrice di due prove del Grande Slam, Roland Garros 2016 e Wimbledon 2017. Garbine si è appena ritirata nello scorso aprile, abbastanza giovane, e si capisce il perché: doveva vivere questo momento bellissimo della sua vita senza pensieri di palline cui correre dietro.

L'incontro da favola tra Garbine Muguruza e Arthur Borges: "Lui si gira e mi dice: ‘Buona fortuna'"

La Muguruza ha incontrato per caso il suo futuro marito Arthur Borges durante lo US Open del 2021. "Il mio hotel era vicino a Central Park e mi annoiavo, così ho pensato di fare una passeggiata – ha raccontato la spagnola di origine venezuelane lo scorso anno – Esco e lo incontro per strada. All'improvviso lui si gira e dice: ‘Buona fortuna per lo US Open'. Ho pensato: ‘Wow, è così bello'. È un mix, come me. Sono per metà venezuelana e per metà spagnola, quindi ci capiamo. Condividiamo quella sensazione di essere cittadini del mondo".

Quell'anno il torneo di Flushing Meadows non andò bene per Garbine, che perse negli ottavi di finale contro Barbora Krejcikova, ma in compenso la sua vita in quel momento cambiò per sempre: la tennista iniziò una relazione con Borges, che peraltro non era certo l'anonimo passante che si può incontrare per strada.

Arthur Borges ha 40 anni: è imprenditore e modello

Chi è Arthur Borges, il marito dell'ex numero uno al mondo Muguruza

Il 40enne è infatti un imprenditore e modello, laureato in economia aziendale, nato in Spagna ma che ha trascorso la maggior parte della sua vita in Finlandia. E finlandese è stata la sua prima moglie, l'ex pattinatrice artistica su ghiaccio medagliata agli Europei Kiira Korpi. I due sono stati assieme 11 anni, separandosi in quello stesso 2021 in cui poi Borges ha avuto l'incontro fortuito con la Muguruza a Central Park, mentre pure lui si trovava a New York per lavorare per lo stilista Tom Ford. Arthur ha chiesto a Garbine di sposarlo nel maggio dell'anno scorso: "Mi hai conquistata con un semplice ‘Ciao'", scrisse all'epoca lei sui social.

Garbine racconta il colpo di fulmine: "È stato amore a prima vista, come un film"

La coppia si è sposata a Marbella, con una cerimonia alla quale hanno partecipato 90 invitati provenienti da tutto il mondo. La Muguruza – che ha festeggiato martedì scorso il suo 31simo compleanno – ha rivelato che il tema del suo matrimonio era ispirato a Hollywood ed il motivo è chiaro: "È una storia totalmente da film! Sapevo che l'avrei sposato anche prima che me lo chiedesse. Quando ci siamo incontrati, è stato amore a prima vista e abbiamo capito subito che eravamo una coppia ideale".

"Mi sono ispirata all'epoca d'oro di Hollywood, agli abiti indossati da Marilyn Monroe ed Elizabeth Taylor, che sono eleganti e belli – ha continuato la campionessa spagnola alla rivista ‘Hola!' – Anche se non mi aveva detto niente, ho immaginato Arthur vestito così, perché sapevo che avrebbe optato per un look tradizionale. Era stupendo. Quando l'ho visto all'altare ho pensato: ‘Oh, il mio uomo è così bello!'".

Tra gli invitati presenti alle nozze c'erano anche l'ex compagna di doppio della Muguruza, Carla Suarez Navarro, e la sua allenatrice Conchita Martinez. Dopo essersi ritirata dal tennis giocato, Garbine è stato nominata direttrice delle WTA Finals che da quest'anno – fino al 2026 – si giocheranno a Riad, in Arabia Saudita. Insomma qualche ‘spicciolo' se lo metterà ancora in tasca, anche senza racchetta in mano.

Garbine Muguruza col trofeo del torneo di Wimbledon, vinto nel 2017

Incorniciato nella casa di Garbine e Arthur c'è il selfie che scattarono assieme quel giorno a Central Park: probabilmente nessuno dei due pensava che sarebbe stato l'inizio di una favola o forse sì. I sogni a volte si realizzano, basta crederci. E soprattutto volerlo.