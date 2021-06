Terribile esperienza per Camila Giorgi, la tennista azzurra reduce dalle fatiche del Roland Garros. Alcuni ladri si sono introdotti la scorsa notte nella villa della famiglia della giocatrice, in provincia di Firenze. Un colpo perfettamente riuscito per i malviventi che hanno portato via un bottino corposo. La Giorgi e i suoi familiari erano all'interno dell'abitazione, ma non si sono accorti di nulla.

Furto la notte scorsa nella villa di famiglia di Camila Giorgi a Calenzano (Firenze). Nell'abitazione erano presenti sia l'atleta azzurra, che il fratello e i genitori. Tutti dormivano e così nessuno si è accorto di quello che stava succedendo. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, che sono alle prese con le indagini, i ladri sarebbero entrati nella villa da una finestra del primo piano. Dopo aver frugato nelle stanze, hanno portato via due orologi Rolex e un anello di brillanti. Un bottino del valore complessivo di circa 80mila euro. Pare che la villa fosse sprovvista di importanti sistemi di allarme e di videosorveglianza.

Una vicenda che Camila dovrà cercare di dimenticare in fretta, per cercare di concentrarsi nuovamente sulla stagione agonistica. Alle porte infatti ci sono i tornei sull'erba e la marcia d'avvicinamento a Wimbledon, dove una tennista con i suoi colpi punterà ad andare il più avanti possibile. Nel 2021, la Giorgi che occupa attualmente la posizione numero 80 della classifica Wta ha sfoderato risultati altalenanti, senza riuscire ad arrivare in fondo a nessun torneo. Recentemente la classe 1991 che in carriera ha vinto due tornei (con best ranking 26), è stata eliminata al primo turno a Roma, e agli ottavi a Parma. Al Roland Garros invece è uscita al secondo turno.