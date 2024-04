video suggerito

Fonseca beffa Sonego con un servizio irreale, mai visto un rimbalzo così alto: poi chiede scusa Fonseca nella vittoria contro Sonego ha messo a segno un punto particolare, con una battuta “strana”. Il rimbalzo ha addirittura superato in altezza il tennista italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Joao Fonseca si è tolto la soddisfazione di battere Lorenzo Sonego nei sedicesimi di finale del torneo di Bucarest. Un match complicato per il tennista italiano che ha trovato sulla sua strada il talento emergente classe 2006 brasiliano, soprannominato il "nuovo Sinner" per le sue caratteristiche e movenze, simili a quelle di Jannik. Una giocata contro Sonego ha conquistato l'attenzione, finendo per essere celebrata anche su Tennis TV.

Il punto in questione si è concretizzato nel finale del primo set, con Fonseca a caccia del 15 necessario per portare il match al tie-break, dove si è poi imposto. Un servizio di Joao si è rivelato letteralmente eccezionale, con una traiettoria assolutamente unica. Ad impressionare è stato soprattutto l'effetto dato da Joao Fonseca alla pallina che dopo il rimbalzo ha addirittura scavalcato in altezza Sonego.

Quella di Joao Fonseca è stata una battuta in kick, ovvero con una rotazione tale, in modo da far sì che la pallina dopo aver toccato il terreno possa salire verso l'alto. Questa volta però il rimbalzo è stato molto molto alto, e infatti l'azzurro non è potuto intervenire, visto che in nessun modo avrebbe raggiunto la sfera. Lorenzo dunque non ha potuto far altro che lasciarsi andare ad una bella risata dopo quel rimbalzo letteralmente irreale.

Leggi anche La reazione di Sinner al discorso vibrante di Cahill nel momento più difficile: mai visto così

Attenzione però perché questo colpo non è stato solo farina del sacco di Fonseca. Infatti a giocare a suo favore è stato il terreno di gioco sconnesso nel punto del rimbalzo: uno scherzo della terra rossa dunque che ha fatto schizzare ulteriormente la palla verso l'alto in modo innaturale.

Lo stesso Fonseca dal canto suo si è subito scusato per il colpo di fortuna, ottenendo in cambio un sorriso da parte di Sonego come a dire "non ci posso fare nulla". A prescindere da questa particolare giocata Fonseca ha ottenuto una vittoria importante che gli permetterà di salire e non poco in classifica.