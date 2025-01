video suggerito

Fognini costretto al ritiro tra le lacrime a una settimana dagli Australian Open: cosa è successo Fognini è costretto a ritirarsi ad Adelaide durante la partita contro il francese Benjamin Bonzi: ha lasciato immediatamente il campo tra le lacrime, Australian Open a rischio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il 2025 di Fabio Fognini comincia con una nota stonata: nel primo turno delle qualificazione dell'ATP di Adelaide si è ritirato dopo aver subito un infortunio al piede sinistro. La partecipazione agli Australian Open ora è messa in discussione, soprattutto perché il tennista ha abbandonato il campo in lacrime, con un'espressione contrita che non fa ben sperare per la prossima competizione.

Il ligure si è seduto in panchina travolto dal dolore e dalla preoccupazione. A 38 anni un infortunio del genere può precludergli l'opportunità di partecipare allo Slam australiano in quello che potrebbe essere il suo ultimo ballo tra i professionisti del tennis vista l'età.

L'infortunio di Fognini, esce in lacrime

La partita del ligure è durata pochissimo, dato che ha alzato bandiera bianca proprio all'inizio del primo set. Fognini era in campo nelle qualificazioni dell'ATP di Adelaide contro il francese Benjamin Bonzi quando all'improvviso ha sentito dolore al piede sinistro: la situazione gli è sembrata subito grave, tanto da ritirarsi immediatamente senza provare ad andare avanti, preoccupato da un possibile peggioramento.

Il tennista ha messo fine alla sua partita tra le lacrime e anche in panchina la sua espressione ha destato subito preoccupazione fra i tifosi. Non si conoscono ancora le sue condizioni, ma cresce sempre di più l'ansia per la partecipazione agli Australian Open che si terranno proprio in questo mese: se il problema fisico dovesse richiedere qualche settimana di riposo allora l'italiano sarebbe certo di non presentarsi ai nastri di partenza della competizione.

Per questo al momento dell'infortunio si è lasciato andare alle lacrime, preoccupato per il possibile stop che potrebbe attenderlo. Fognini si era guadagnato l'accesso al tabellone dello Slam australiano con fatica e sacrifici che potrebbero adesso rivelarsi del tutto inutili.