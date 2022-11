Finisce il sogno dell’Italia di Coppa Davis, va in finale il Canada: Berrettini e Fognini battuti Niente da fare per l’Italia di tennis nella semifinale di Coppa Davis: gli azzurri sono stati battuti 2-1 dal Canada. Decisiva la sconfitta del doppio formato da Mattei Berrettini e Fabio Fognini, battuti in due set da Vasek Pospisil e Felix Auger-Aliassime.

A cura di Paolo Fiorenza

L'Italia è stata battuta 2-1 dal Canada nella semifinale di Coppa Davis giocata a Malaga: dopo la vittoria di Sonego in apertura di giornata e la sconfitta di Musetti a seguire, la coppia azzurra formata da Fognini e Berrettini (schierato a sorpresa al posto dell'acciaccato Bolelli) è stata battuta nel doppio decisivo da Pospisil e Auger-Aliassime.

Le cose si erano messe bene per la squadra capitanata da Filippo Volandri: ancora una volta il nostro numero due, Lorenzo Sonego, aveva vinto il suo singolare in avvio di giornata – come già accaduto nei quarti vittoriosi sugli Stati Uniti – battendo Denis Shapovalov 7-6(4)/6-7(5)/6-4. Poi esattamente come era successo giovedì scorso, Lorenzo Musetti ha perso il suo match, battuto dal caldissimo Félix Auger-Aliassime, numero 6 al mondo, una sconfitta netta in meno di un'ora e mezza, col punteggio di 6-3/6-4.

L’esultanza di Vasek Pospisil e Felix Auger–Aliassime dopo aver battuto la coppia azzurra formata da Matteo Berrettini e Fabio Fognini

A quel punto sull'1-1 è stato decisivo il doppio, come contro gli Stati Uniti: Volandri ha schierato a sorpresa matteo Berrettini al fianco di Fabio Fognini, visto che Simone Bolelli aveva qualche problema. Il romano dunque – che a sua volta aveva dato forfait alla vigilia per infortunio, recuperando evidentemente in questi giorni – è stato chiamato a fare un mezzo miracolo alla luce delle sue comunque precarie condizioni. Ma contro la coppia canadese formata da Vasek Pospisil e Felix Auger-Aliassime non c'è stato nulla da fare.

Gli azzurri erano peraltro partiti bene portandosi avanti di un break nel primo set, facendosi tuttavia recuperare al sesto gioco. Da lì i canadesi sono andati lisci, chiudendo il primo parziale al tie-break per 7 punti a 2. Il secondo set si è aperto subito col break a favore dei nostri avversari, poi Berrettini e Fognini hanno piazzato il controbreak, ma alla fine è stato decisivo il break subìto all'undicesimo gioco. In finale di Coppa Davis ci va il Canada, che affronterà domenica l'Australia.