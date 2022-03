Federer zittisce le polemiche con i fatti: donazione eccezionale per aiutare i bambini ucraini Roger Federer ha rotto il silenzio sulla guerra tra Russia e Ucraina, annunciando di aver dato il la ad un’iniziativa benefica per i bambini ucraini attraverso la sua fondazione.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Roger Federer è abituato alla pressione mediatica in campo e fuori. Nelle ultime settimane oltre alle domande relative alle tempistiche per il suo rientro in campo dopo gli infortuni, un'altra situazione ha alimentato la curiosità di fan e addetti ai lavori. Come mai il "maestro" ed ex numero uno al mondo è rimasto in silenzio, anche sui social, senza prendere posizione sulla guerra in Ucraina? Una situazione questa che gli è costata anche alcune critiche da parte di addetti ai lavori e di una vecchia conoscenza come Stakhovski.

L'ex tennista ucraino che si è tolto la soddisfazione di battere Federer a Wimbledon nel 2013, si è di fatto "arruolato" per aiutare la sua Ucraina a fronteggiare l'invasione della Russia. Stakhovski che ha raccontato la sua esperienza anche a Fanpage, si era mostrato stupito del silenzio di Nadal e dello stesso Federer che non gli hanno mandato messaggi, al contrario di Djokovic che si è messo a disposizione, proponendosi di aiutarlo. Lo svizzero ha preferito probabilmente dare il suo contributo in altro modo a giudicare dall'ultimo messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter.

Il campione svizzero insieme alla sua famiglia, ha deciso di aiutare i bambini ucraini. Il tutto attraverso il contributo della fondazione che porta il suo nome. La Roger Federer Foundation, impegnata in programmi di educazione per i più piccoli e sfortunati, che vivono in condizioni di povertà in Africa e Svizzera, si è messa in moto anche per l'Ucraina. Come? Attraverso una donazione di 500mila dollari.

Questo il messaggio di Federer: "Io e la mia famiglia siamo inorriditi nel vedere le foto dell'Ucraina e abbiamo il cuore spezzato per le persone innocenti che sono state così terribilmente colpite. Difenderemo la pace, e forniremo assistenza ai bambini dell'Ucraina che hanno bisogno di cure. Sono circa 6 milioni i bambini ucraini che attualmente non possono andare a scuola, e sappiamo che è un momento critico per l'accesso all'istruzione. Vogliamo sostenerli affinché affrontino questa traumatica esperienza. Lo faremo attraverso la Roger Federer Foundation, sostenendo la War Child Holland con una donazione di 500.000 dollari per stabilire l'accesso a continuato a scuola per i bambini ucraini".