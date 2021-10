Emozionarono il mondo giocando sui tetti durante il lockdown: Federer ha realizzato il loro sogno Carola e Vittoria hanno conquistato un’inaspettata popolarità dopo aver giocato a tennis sui tetti durante la prima fase della pandemia. Le immagini di quello scambio suggestivo hanno fatto il giro del mondo, colpendo anche Federer che oggi ha mantenuto la sua promessa con l’aiuto dell’avversario-amico Rafa Nadal.

A cura di Marco Beltrami

Ci sono tante immagini della prima fase della pandemia che sono ancora davanti ai nostri occhi. Tra le più belle e suggestive, quelle di due giovani tenniste che nonostante il lockdown e l'impossibilità di recarsi al campo da tennis, hanno trovato comunque il modo di giocare rispettando le rigide regole imposte dal Covid. Come? Scambiandosi la pallina da un tetto all'altro a Finale Ligure. Il loro curioso allenamento ha fatto il giro del mondo emozionando anche Roger Federer, che fece loro nei mesi scorsi una bella sorpresa. E il Maestro svizzero ha mantenuto la promessa fatta a Carola e Vittoria in quell'occasione.

Con la loro voglia di vivere e praticare sport, senza dribblare le restrizioni e in sicurezza ma in un modo molto particolare, Carola e Vittoria hanno conquistato un'inaspettata popolarità. Le due tenniste in erba di Finale Ligure, quando il peggio è passato, sono state ospitate anche dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. In quel semplice allenamento sui tetti dei loro rispettivi palazzi infatti c'era molto di più: c'era l'entusiasmo, la passione e quella che è stata definita come "una sferzata di energia durante le ore più buie della crisi Covid". Un video diventato virale e che ha spinto anche Roger Federer, ad andarle a trovare (nell'occasione di uno spot televisivo), per fare loro una graditissima sorpresa.

In quell'occasione l'ex numero 1 al mondo che sta recuperando la forma migliore dopo l'intervento al ginocchio, fece una promessa a Carola e Vittoria, quella di permettere loro di allenarsi per una settimana all'Accademia di Rafa Nadal. Detto, fatto come confermato dalla Federtennis: in una foto infatti le due ragazze italiane sono al fianco di Rafa Nadal pronte per realizzare il loro sogno.