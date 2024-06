video suggerito

Ellen Perez vuole sfasciare la racchetta, ma poi si ricorda dei soldi: scena mai vista nel tennis Durante un incontro di doppio la tennista australiana Ellen Perez è stata autrice di un gesto mai visto su un campo. Perez sbaglia, pensa di scaraventare con violenza la sua racchetta, ma poi non lo fa per un motivo preciso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il tennis è tornato sull'erba. Uomini in campo a Stoccarda ed Hertogenbosch in due tornei ATP 250, donne in campo in Olanda e a Nottingham, dove per la verità c'è anche un torneo maschile, ma è un challenger. E clamorosamente una sfida del torneo di doppio del torneo inglese ha acquisito popolarità globale a causa di un gesto particolare della tennista australiana Ellen Perez.

Il doppio con protagonista Ellen Perez a Nottingham

Su uno dei campi di Nottingham sono scesi in campo per un incontro del torneo di doppio l'inglese Harriet Dart e la francese Diane Parry che hanno sfidato e battuto le favorite: l'americana Nicole Melichar e l'australiana Ellen Perez, ko 6-4 6-4. Una partita che non sarebbe passata alla storia se non fosse stato per un gesto che forse mai si è visto su un campo da tennis.

Perché dopo aver colpito male una pallina e averla mandata fuori Perez si gira d'istinto, vorrebbe sfogarsi, arrabbiarsi per quell'errore, ci pensa, quell'attimo che le permette di non scaraventare la racchetta per terra con rabbia, il gesto è quello, ma poi velocemente rallenta, e finisce per posare la racchetta sul terreno, sull'erba.

Ellen Perez scherza sul suo gesto

Un gesto delicatissimo, che nonostante si tratti di un incontro di doppio è stato portato alla luce dai social ed è finito all'attenzione della stessa tennista australiana.

La stessa giocatrice nota più di un post sul suo gesto e decide di commentarne uno e con un'emoji di una faccina sorridente a corredo scrive e spiega perché la racchetta non l'ha distrutta, come avrebbero fatto molti altri tennisti: "Quando non vinci partite ogni giorno e non puoi permetterti di pagare le multe".

Si torna, così, di nuovo a parlare di quanto guadagnano i tennisti. Anche se Ellen Perez, pur non essendo una tennista di alto livello, è la numero 9 della classifica WTA di doppio, e in questa stagione ha portato a casa oltre 270 mila dollari – grazie al titolo di San Diego e alla finale di Dubai e alle semifinali di Charleston e Indian Wells.