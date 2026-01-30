Tennis
video suggerito
video suggerito
Australian Open

Djokovic svela la frase sussurrata a Sinner: “Per colpa sua ho dovuto cambiare numero di telefono”

Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner 6-4 al quinto set in semifinale agli Australian Open e si è qualificato per la 38ª finale Slam della sua straordinaria carriera. Dopo la partita Djokovic ha reso merito a Sinner.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Alessio Morra
21 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Australian Open

Novak Djokovic è tornato in finale agli Australian Open, il torneo dello Slam che ha vinto più volte, addirittura 10. Djokovic è riuscito a battere dopo oltre due anni, e dopo cinque sconfitte consecutive, Jannik Sinner, che pareva lanciatissimo verso l'ennesima finale con Alcaraz.  Dopo la partita, stremato e felicissimo, il serbo ha avuto parole splendide anche per il suo avversario, sconfitto dopo quattro ore di battaglia, 6-4 al quinto.

"Non so trovare le parole giuste", Djokovic dopo il trionfo su Sinner

Un'impresa totale quella di Djokovic, l'uomo dei record, che a Melbourne ha vinto una delle partite più belle della sua immensa carriera. Non batteva Sinner dal 17 novembre 2023, ci aveva perso poi cinque volte, e pure in modo netto. Stavolta, la musica è cambiata. Nell'intervista in campo con Jim Courier era quasi in lacrime, è rimasto zitto dopo aver detto: "Non so trovare le parole giuste".

Cosa ha detto Djokovic a Sinner dopo la partita

Poi ha parlato della partita, terminata quasi all'una e mezza della notte australiana, paragonandola alla finale più lunga di sempre del torneo, che vinse quattordici anni fa: "Mi sembra tutto surreale, più di quattro ore, sono quasi le 2 di notte, mi ricorda la finale del 2012, che durò quasi 6 ore (contro Nadal ndr.). Sapevo che solo giocando così, con questa intensità e questa quantità di tennis potevo vincere".

Leggi anche
Sabalenka-Rybakina in finale agli Australian Open, quando si gioca: orario e dove vederla in TV

Soprattutto ha parlato di Sinner, che lo aveva fatto a fettine in alcune delle ultime cinque partite. Ha scherzato dopo averlo esaltato: "Aveva vinto le ultime cinque partite contro di me, ho dovuto cambiare numero di telefono, sapeva tutto di me. Quando ci siamo stretti la mano gli ho detto: ‘Grazie per avermi permesso di vincere almeno una volta', ho grande rispetto per lui, è un gran giocatore, ti porta fino al limite, si merita un grande applauso".

Adesso la finale degli Australian Open con Alcaraz

Dopo aver ringraziato gli spettatori, che sono rimasti fino a un'ora tarda, ha parlato di Alcaraz, delle chiacchiere fatte tra una semifinale e l'altra: "Atmosfera splendida. Mesi fa avevo detto che loro giocavano a un livello diverso e dovevo trovarlo anch'io e l'ho trovato. Quando ci siamo incontrati lui mi ha detto: ‘Mi spiace che ti ho fatto aspettare', io gli ho risposto dicendogli: ‘Sono ‘vecchio' e ho bisogno di andare a dormire". Sarà una finale che piacerà meno ai tifosi italiani, ma che ha comunque grandissimo fascino.

Notizie
Tennis
21 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views