Djokovic shock a Brisbane: sconfitto dal numero 293 del mondo a 10 giorni dagli Australian Open Novak Djokovic è stato eliminato nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Brisbane dall’americano Opelka, bombardiere americano che ha iniziato il torneo da numero 293 della classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Reilly Opelka è tornato e lo ha fatto in grande stile. Il tennista americano, che negli ultimi anni ha giocato poco a causa di una serie di infortuni, si è qualificato per le semifinali del torneo ATP 250 di Brisbane. Opelka ha battuto con il punteggio di 7-6 6-3 nientemeno che Novak Djokovic, numero 1 del tabellone che era alla ricerca di buone sensazioni in vista degli Australian Open. Il risultato è sorprendente, perché se è vero che l'americano ha un passato di livello, gioca questo torneo da numero 293 della classifica mondiale.

Opelka in semifinale a Brisbane, Djokovic ko in due set

Opelka è uno dei quei giocatori che ogni tennista vuole evitare, soprattutto sul cemento. Bombardiere vecchio stile. Ha un servizio potente, si esalta sulle superfici velocissime e serve da un'altezza considerevole, è alto 211 centimetri. L'americano a Brisbane si trova bene, nel 2022 arrivò in finale, perse con Nadal, quest'anno in pochi gli davano credito e invece zitto zitto è avanzato a suon di bordate vincenti.

Ha sconfitto il modesto argentino Gomez al primo turno, poi soprattutto ha superato con il punteggio di 7-6 7-6 Arnaldi, che si è battuto ma ha ceduto nei tie-break, e ora soprattutto il successo su Djokovic, che dopo aver perso il tie-break sul filo (8 punti a 6) nel secondo ha pagato un break. L'ex numero 1 del mondo probabilmente non se l'aspettava. Era a Brisbane per trovare la forma migliore per gli Australian Open, prova Slam che ha vinto più volte e nella quale vuole cercare di ritornare su alti livelli, che significa sfidare Sinner e Alcaraz.

Chi è Reilly Opelka, l'americano che ama l'arte e tifa Lazio che ha sconfitto Djokovic

Opelka non è un talento purissimo. Classe 1997 ha faticato e non poco per emergere. Ha vinto 4 titoli ATP, tutti in patria, non ha mai superato gli ottavi in una prova Slam, ha giocato una finale 1000 all'Open del Canada del 2021 (persa con Medvedev). Il suo massimo è stato il 17° posto nella classifica mondiale.

Il suo gioco si basa su un servizio potentissimo, che però non basta per arrivare fino alle vette più alte. Famoso oltre il tennis: in primis per la sua grande passione per l'arte, è un collezionista, e per la moda. Segue il calcio ed è tifoso della Lazio, come ha avuto modo di manifestare più volte, anche sui social e agli Internazionali d'Italia.