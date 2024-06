video suggerito

Djokovic indistruttibile torna in campo a Wimbledon: quello che fa durante l’allenamento stupisce tutti Poche settimane dopo l’intervento chirurgico che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros, Djokovic cerca di bruciare le tappe per partecipare a Wimbledon, ed è già sui campi londinesi per allenarsi sull’erba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Poche settimane fa era sotto i ferri costretto a operarsi il menisco lesionato, e secondo chiunque era impossibile che a 37 anni potesse recuperare in tempo per Wimbledon. Ma nonostante questo, Novak Djokovic vuole provarci, ed è già arrivato all'All England Club per allenarsi e tentare l'ennesima impresa della sua carriera.

Djokovic e il recupero lampo dopo l'infortunio al Roland Garros

Djokovic si è infortunato al ginocchio lo scorso 3 giugno, durante la partita di ottavi di finale contro l'argentino Francisco Cerundolo. Il serbo riuscì a conquistare la vittoria dopo una battaglia durata oltre quattro ore e mezza, ma dopo il match è stato costretto a finire sotto i ferri. Si è operato a Parigi il 5 giugno, e con Wimbledon distante poco più di tre settimane, vederlo in campo per lo slam londinese sembrava impossibile. Ma già ieri sera è arrivato a Wimbledon per allenarsi sull'erba, e sembra intenzionato a non lasciare nulla di intentato per partecipare ai Championships.

Il primo allenamento di Djokovic a Wimbledon

Durante il primo allenamento sull'erba dell'All England Club, l'atmosfera all'interno del team di Djokovic è sembrata molto rilassata. Chiaramente Novak ha ancora un tutore alla gamba, e si intravede come nei movimenti sia ancora un po' limitato dall'infortunio, ma tenendo conto di come l'operazione sia avvenuta soltanto meno di tre settimane fa, i progressi sono impressionanti e a una settimana dall'inizio dello slam londinese tutto può ancora succedere.

Leggi anche Djokovic si allena su ritmi impensabili per essere a Wimbledon: un indizio nel video lo tradisce

Il recupero lampo di Djokovic e il precedente di Fritz

Quello di Djokovic non sarebbe il primo caso di recupero lampo dopo un grave infortunio al Roland Garros. Si trovò in una situazione simile Taylor Fritz, tennista statunitense che nel 2021, durante il secondo turno del Roland Garros, fu costretto ad abbandonare il campo in sedia a rotelle per lo stesso infortunio patito dal campione serbo.

Fritz, in quell'occasione, riuscì ugualmente a partecipare a Wimbledon, dove riuscì ad arrivare fino al terzo turno venendo eliminato da Zverev. Lo statunitense ha raccontato di essere stato contattato da Djokovic per avere dei consigli. "Recuperi la piena forza in fretta. Il problema è l'infiammazione dovuta all'intervento. Se riesci a curarla e a giocare senza che si gonfi nuovamente puoi giocare senza problemi" ha raccontato il tennista statunitense, che però sottolinea come "Per me era diverso. Se Novak va a Wimbledon vuole farlo per vincere. Giocare un intero torneo è diverso da quello che feci io all'epoca. Vincere un paio di partite per me era un buon risultato".