Djokovic imbattibile alle Olimpiadi, il Golden Slam sembra una formalità Novak Djokovic ha concesso appena due giochi a Nishikori nei quarti di finale delle Olimpiadi, e viaggia a vele spiegate verso il Golden Slam che gli permetterebbe di imprimere ancora una volta il suo nome nella storia del tennis. Con il successo agli US Open poi potrebbe realizzare il Grande Slam d’oro in una sola stagione.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non ce n'è per nessuno. Né gli avversari, né il caldo torrido sembrano poter impensierire Novak Djokovic a Tokyo. Il tennista serbo numero 1 al mondo ha battuto anche il padrone di casa Nishikori nei quarti di finale del torneo olimpico di tennis, guadagnando la semifinale. La sua corsa verso il Golden Slam sembra inarrestabile, anche perché è uscito oggi, quello che sembrava il potenziale ostacolo verso l'oro più pericoloso, ovvero il russo Medvedev, tennista di serie numero 2, battuto a sorpresa da Carreno Busta.

Djokovic a vele spiegate verso l'oro alle Olimpiadi

Novak Djokovic è uno schiacchiasassi. Nishikori ha collezionato oggi appena 2 giochi, contro il serbo che continua a dominare alle Olimpiadi, senza avere ancora ceduto un set. Dopo Dellien, Struff, Davidovich Fokina, ko anche il giapponese, con Nole che ora affronterà in semifinale il tedesco Zverev 4a testa di serie. Tabellone alla mano, è quasi superfluo sottolineare che i favori del pronostico sono tutti sulla sua parte, considerando che poi in finale, Djokovic incrocerà il vincente di Khachanov-Carreno Busta. Difficile pensare che qualcuno di questi 3 giocatori possa impensierire il serbo che vuole a tutti i costi la medaglia d'oro dopo il bronzo del 2018.

Che cos'è il Golden Slam o Grande Slam d'oro, e chi l'ha vinto

La medaglia d'oro permetterebbe a Novak Djokovic di avvicinarsi al sogno di completare il Golden Slam. Che cos'è il Grande Slam d'Oro o Golden Slam? Indica la vittoria di tutti e 4 i tornei del Grande Slam, ovvero Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open, più la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Finora a riuscire in questa impresa sono stati Rafael Nadal, Andre Agassi, Serena Williams e Steffi Graf.

La tedesca è l'unica tennista al mondo ad aver completato il Grande Slam in una sola stagione (1988). Djokovic che ha vinto già in Australia, in Francia e a Londra, con l'oro a Tokyo 2020 e il successo agli US Open, obiettivi ampiamente alla sua portata, potrebbe diventare il primo uomo a vincere il Golden Slam in una sola stagione. Vincendo l'oro olimpico, comunque Novak piazzerebbe la cinquina, visto che in carriera ha già vinto (almeno due volte) i tornei del Grande Slam.

Cosa manca a Djokovic per completare il Golden Slam

Alle Olimpiadi il "glaciale" Djokovic è sicuramente l'uomo da battere nel torneo di tennis individuale maschile. Attenzione però anche al doppio misto, dove potrebbe arrivare fino in fondo con la collega Stojanovic. In caso di successo giapponese poi mancherà solo il trionfo nell'ultimo Slam, gli US Open, per centrare il Golden Slam in una sola stagione. Inutile dire che anche in questa occasione Novak Djokovic parte come l'assoluto favorito, anche alla luce delle condizioni non ottimali degli avversari di sempre Nadal e Federer.