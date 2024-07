video suggerito

Djokovic contesta le regole delle Olimpiadi: "Ingiusto che Berrettini non abbia preso il posto di Sinner" Novak Djokovic ha esordito alle Olimpiadi 2024 battendo in 54 minuti l'australiano Ebden, scelto come ripescato nonostante si sia ritirato dal singolare da due anni. Djokovic ha contestato le regole tirando in ballo Sinner e Berrettini.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic ha passeggiato nel match d'esordio del torneo olimpico di tennis. La caccia alla medaglia d'oro è iniziata in modo più che agevole, perché il serbo in 54 minuti ha piegato l'australiano Ebden, che è stato scelto per giocare il singolare dopo il forfait di Murray. Djokovic ha contestato la scelta, nonostante si sia rivelata vantaggiosa per lui, e contestando le regole dell'ITF ha parlato anche di Sinner e Berrettini.

Djokovic non si spiega la scelta di Ebden come ripescato

Ebden, che a un certo punto dell'incontro era talmente esasperato da proporre la sua racchetta a uno spettatore, è uno dei migliori doppisti al mondo, ma dal singolare si è ufficialmente ritirato quasi due anni fa. Lui stesso è rimasto sorpreso, molto probabilmente, dalla scelta dell'ITF. Il fato ha messo lo zampino, mettendolo contrapposto a Djokovic, che non si spiega come mai sia stato scelto un tennista che non gioca più: "Non capisco queste regole, non mi sembrano logiche. Perché quando qualcuno si ritira dal singolare, deve giocare uno che gioca il doppio? Non mi sembra giusto. C’erano tanti giocatori di singolare che avrebbero potuto prendere quel posto. Probabilmente lui non si è neanche mai allenato in singolare negli ultimi due anni, era ufficialmente ritirato. Non dev’esser stato bello per lui scendere in campo in queste condizioni, ma è andata come è andata".

E tira in ballo Sinner e Berrettini

Djokovic criticando la decisione dell'ITF, la Federazione Internazionale che gestisce i quattro Slam, la Coppa Davis e il torneo olimpico, cita anche il caso di Jannik Sinner, che dopo il forfait non è stato sostituito da Matteo Berrettini, che nelle ultime settimane ha continuato a scalare la classifica a suon di vittorie, ma da Vavassori, uno dei doppisti azzurri già presente a Parigi per le Olimpiadi: "Quindi non capisco, spero che l’ITF rivaluti il regolamento. Anche nel caso di Sinner, Berrettini ora che sta bene fisicamente avrebbe potuto prendere il suo posto".