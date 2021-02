Pronostico confermato, ma non in scioltezza. Novak Djokovic ha battuto Alexander Zverev nel match valido per i quarti di finale degli Australian Open, conquistando così il penultimo atto del primo Slam stagionale. I problemi fisici accusati nei giorni scorsi sembrano ormai un lontano ricordo per il numero 1 al mondo che dopo aver perso il primo set, ha vinto i successivi tre. Ora se la vedrà contro il sorprendente russo Karatsev.

Novak Djokovic era atteso ad una vera e propria prova del nove contro il tedesco Zverev. Il numero uno del mondo, che ha vissuto giorni non semplici dopo i problemi fisici accusati nella sfida contro Fritz, ha dato risposte incoraggianti. Inizio in salita per Nole che ha perso il primo set contro il settimo giocatore al mondo e sesta testa di serie del torneo al tie-break. Dalla seconda partita in poi però è venuto fuori il numero uno al mondo che ha giocato a tratti il suo miglior tennis, imponendosi con il risultato di 6-2, 6-4, 7-6.

Dopo tre ore e mezzo di gioco, Novak Djokovic si è lasciato andare ad un'esultanza liberatoria. Ora ad attenderlo nel prossimo turno c'è un ostacolo da non sottovalutare ovvero il russo Karatsev, primo debuttante dell'era Open a raggiungere le semifinali di uno Slam. Djokovic dunque continua la sua corsa, impreziosendo il suo score con l'80a vittoria sul cemento australiano, sulla strada che porta a quello che potrebbe essere il nono successo agli Australian Open. Appuntamento dunque a giovedì alle 9.30 italiane, mentre domani nell'altra parte del tabellone sarà il turno degli altri due match dei quarti di finale tra l'altro grande favorito Nadal e Tsitsipas, e il derby russo tra Medvedev e Rublev