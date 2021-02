Prosegue la favola di Arslan Karatsev agli Australian Open. Il 27enne russo, partito dalle qualificazioni e per la prima volta nel tabellone principale di un Slam, batte nei quarti di finale il bulgaro numero 21 del mondo Grigir Dimitrov in quattro set (2-6/6-4/6-1/6-2) e stacca il pass per le semifinali dove affronterà il vincente della sfida tra Nole Djokovic e Alexander Zverev. Karatsev diventa così il primo giocatore nell'era Open ad arrivare in semifinale al suo debutto in un torneo dello Slam.

Il cammino del classe '93 numero 114 della classifica ATP in questo Australian Open è partito infatti da lontanissimo: per accedere al tabellone principale dello Slam per la prima volta, il russo ha dovuto battere Nakashima, Purcell e Muller.

Al debutto in tabellone principale il primo avversario è stato l'italiano Gianluca Mager battuto 3-0, ai 32esimi è stata la volta del bielorusso Gerasimov anch'esso sconfitto senza concedere nemmeno un set. Ai sedicesimi poi la prima prestigiosa vittoria con un triplo 6-3 contro l'argentino Schwartzman. Negli ottavi la battaglia con il giovane talento canadese Auger-Aliassime che lo ha visto trionfare al quinto set dopo esser stato sotto di due set. E oggi la storica vittoria ai quarti contro Dimitrov che permette ad Arslan Karatsev di riscrivere la storia del tennis diventando il primo tennista debuttante in uno Slam a raggiungere le semifinali e soltanto il quinto a riuscirci partendo dalle qualificazioni. E adesso sulla sua strada si troverà o il numero uno del mondo Djokovic o il numero sette della classifica ATP Zverev per l'ennesimo match in cui partirà da sfavorito, ma in questo Australian Open sembra che per il russo nulla sia impossibile.