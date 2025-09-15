David Ferrer una furia con Rune: “Ti parlo in spagnolo perché lo capisci. Hai sentito cosa ha detto?”

La Spagna la Coppa Davis l'ha vinta sei volte, ma fino a domenica scorsa non era mai riuscita a ribaltare una contesa dopo aver perso i primi due singolari. E ci è riuscita senza Alcaraz. Da 0-2 a 3-2, con brivido perché Rune contro Martinez aveva servito per chiudere i giochi. Il danese si prende la croce della sconfitta, capitan Ferrer i meriti per aver cambiato formazione e ha scommesso su Carreno Busta. Ferrer, mite come pochi in campo, però ha incredibilmente perso la pazienza e anche dopo la partita ha puntato il dito contro Rune.

Ferrer discute con tutti e attacca Rune

Rune dopo il ko con Martinez si è lamentato del pubblico, ma senza affondare troppo: "Meno rispetto che in Danimarca, ma non ha inciso sul risultato". Ferrer durante l'incontro se l'è presa con il giudice di sedia e ha chiesto pure l'intervento del supervisor dell'ITF, al quale ha enunciato tutti i comportamenti, poco sportivi, del numero uno della Danimarca: "Ascoltami. Nel primo set ha insultato i tifosi, poi ha buttato via due palle e tu non hai nemmeno dato un penalty point. Ora questo tizio viene da me per dirmi una cosa. Non pensare di dirmi niente! Ti parlo in spagnolo perché mi capisci perfettamente. Quando ha buttato via quella palla, avrebbe dovuto ricevere una penalità e ha detto ‘Vaff…….' al pubblico".

Rune sfida il pubblico e perde con Martinez

Il giocatore danese ha personalità da vendere, ha continuato a fare la guerra a Martinez, scagliando anche una pallata verso di lui, e al pubblico, più volte ha lanciato sguardi di sfida e si è portato anche un dito all'orecchio dopo aver vinto un paio di punti, ma ha finito per perdere al tie-break del terzo set, e si è preso pure un warning per aver buttato due palle fuori dallo stadio.

La Spagna completando l'opera è entrata tra le magiche otto delle Finals di Bologna. Mercoledì verrà sorteggiato il tabellone con la speranza, tanto per la Spagna che per l'Italia, che le due squadre finiscano nei lati opposti, così che si possa assistere, magari, a una finale di Davis con Sinner e Alcaraz uno contro l'altro.