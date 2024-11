video suggerito

Come funziona la Coppa Davis: ogni quanto si gioca e quante volte l'ha vinta l'Italia Dal 1900 ad oggi la Coppa Davis rappresenta la più importante competizione mondiale a squadre nazionali di tennis maschile. Nel corso del tempo è cambiato il format fino all'attuale con cui si sta giocando a Malaga. Tutte le regole, la storia e le caratteristiche del torneo di cui l'Italia è campione in carica.

A cura di Alessio Pediglieri

Domani domenica 24 novembre a Malaga, sul cemento della Martin Carpena Arena va in scena l'ultimo atto con la finale di Coppa Davis, la più importante competizione mondiale a squadre nazionali di tennis maschile organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis, che si disputa con cadenza annuale.

La Coppa Davis nel tennis è stata per quasi settant'anni la manifestazione più importante del tennis, pari al solo torneo di Wimbledon. Il torneo, noto fino al 1945 come International Lawn Tennis Challenge, è intitolato al tennista statunitense Dwight Filley Davis che nel 1899 ne progettò la formula iniziale. La Davis ha cambiato via via il proprio regolamento, con le partite che oggi si disputano al meglio dei tre set e con le sfide che si articolano una dopo l’altra nell’arco di una stessa giornata.

Attualmente la Coppa Davis divide le nazioni partecipanti in diversi tabelloni o serie sulla base dei risultati ottenuti l'anno precedente, con la serie d'elite costituita dal "World Group" formata da sedici squadre dalle quali si determina la vincitrice. Al contrario di quanto accadeva in precedenza, dal 2016 la Coppa Davis non garantisce punti per il ranking ATP. L'attuale campione in carica è l'Italia che ha vinto l'ultima edizione del 2023 battendo in finale 2-0 l'Australia.

Il regolamento della Coppa Davis, come funziona

Dall'edizione 2019, il format della Coppa Davis è cambiato e la modifica più importante riguarda il "Gruppo mondiale", disputato nell'arco di una settimana, con diciotto squadre divise in sei gruppi da tre squadre ciascuno. I match tra queste squadre prevedono due partite di singolare e una di doppio. Accedono ai quarti di finale le nazioni vincitrici del proprio girone, più le due migliori seconde e poi le semifinali, sempre ad eliminazione diretta.

Ogni partita si articola su tre match totali, due singolari e un doppio. Il primo singolare è giocato dal secondo miglior tennista a disposizione, mentre nella seconda scende in campo il migliore, ranking alla mano. Nel doppio invece è il capitano della propria nazionale, una sorta di ct calcistico, a scegliere chi schierare senza alcun obbligo o vincolo particolare.

Per passare il turno una squadra deve vincere due partite e nel caso una delle due riuscisse a trionfare in entrambi i singolari la partita terminerebbe 2-0 senza che vi sia bisogno di giocare il doppio. Ogni match si articola su un massimo di tre set e, in caso di 6-6 nel parziale decisivo, si ricorrerà al tie-break.

Ogni quanto si gioca la Coppa Davis

Dal 1900 ad oggi la Coppa Davis si gioca ogni singolo anno. Nel corso del tempo ci sono state solamente un paio di eccezioni per causa di forze maggiori, quando si è saltato l'edizione singola del 1091 e poi quelle del 1910 e del 2020 (per Covid). I periodi più lunghi senza Coppa Davis sono stati tra il 1915 e il1918 e tra il 1940 e il 1945 a causa delle Guerre Mondiali.

Quante volte l'Italia ha vinto la Coppa Davis

Dal 1900 ad oggi gli Stati Uniti, che hanno ospitato anche la prima storica finale, detengono il maggior numero di vittorie, 32 in tutto, davanti all'Australia che insegue con 28. Terzo gradino del podio la Gran Bretagna con 10 successi complessivi. L'Italia ha vinto l'ultima edizione del 2023, la seconda in assoluto nella sua storia azzurra dopo quella del 1976. In totale sono 16 le Nazioni che hanno trionfato almeno una volta in Coppa Davis.