video suggerito

Com’è andato l’esordio di Diego Forlan da tennista: vinto il confronto a distanza con Maldini Diego Forlan nella prima partita da tennista professionista nel torneo di doppio in Uruguay è stato sconfitto in due set agevolmente. Comunque ha fatto meglio del suo ex collega Paolo Maldini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

C0m'è andato l'esordio da professionista nel tennis di Diego Forlan? L'ex attaccante uruguaiano, con un passato anche nell'Inter, ha giocato in doppio con Federico Coria nel torneo dell'Uruguay Open. Niente da fare per la coppia sconfitta agevolmente in poco meno di 50′ da Boris Arias e Federico Zeballos con il punteggio di 6-1, 6-2. In un curioso paragone a distanza Forlan ha fatto meglio di un altro celebre ex collega che provò a disimpegnarsi con la racchetta, ovvero Paolo Maldini.

Com'è andato l'esordio di Diego Forlan nel tennis professionistico

Non ci si poteva aspettare molto altro insomma dall'ex grande gloria uruguaiana Diego Forlan in un campo da tennis. Bene a rete e tutto sommato anche negli scambi da fondo, con un servizio da rivedere per il classe 1979 ex di Manchester United, Villarreal e Atletico Madrid. Alcuni video hanno mostrato come Forlan si sia comunque ben comportato quando gli avversari hanno provato a giocare a uomo tirando su di lui. Alla fine però la differenza tra una coppia di specialisti e quella composta da un tennista e da un ex calciatore si è vista e non poco.

Serata speciale per Forlan, l'ovazione del pubblico

Comunque Diego ha vissuto una serata speciale ricevendo l'ovazione del pubblico sia prima, che durante e dopo il match. L'affetto del pubblico non è bastato per impensierire gli avversari ma ha contribuito a rendere magico l'esordio di Forlan che ha dichiarato: "Mi sono divertito parecchio. Sapevo che c'era un'alta probabilità che sarebbe stata una partita dura per noi, questo era chiaro, quindi mi sono preparato a non avere troppe difficoltà e a divertirmi, ed è quello che ho fatto. Sono grato a tutti coloro che sono venuti, lo stadio era pieno".

Nonostante l'abitudine a giocare davanti a tantissimi spettatori quando era calciatore, farlo da tennista è stata un'altra musica: "Spero che si siano divertiti un po'. Con Zeballos e Arias, due grandi giocatori di doppio, hanno almeno visto un bel tennis, alcune giocate di Fede, alcune mie. C'è stato un buon intrattenimento. Avevo giocato una partita esibizione nel 2017 e nel 2018. Non avevo le stesse abilità tennistiche o esperienza in campo allora. Anche se ero abituato a giocare a calcio davanti a più di 60.000 persone, è uno sport che praticavo, mentre con qualcosa di nuovo, i dubbi sono più forti".

Il confronto tra Forlan e Maldini

C'è da dire che Forlan può anche togliersi la soddisfazione di aver fatto meglio di Paolo Maldini in un curioso duello a distanza. L'ex bandiera del Milan che fece l'esordio in un torneo di tennis di doppio a Milano, perse in 42′ con il punteggio di 6-1, 6-1. Insomma per l'ex nerazzurro l'orgoglio di aver fatto un game in più e di essere rimasto di più in campo, seppur per solo 5.