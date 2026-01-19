Coco Gauff e l’imbarazzo negli spogliatoi agli Australian Open: “Oggi ho combinato un pasticcio”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Negli spogliatoi degli Australian Open, come in tutti quelli degli altri tornei, si possono anche creare situazioni imbarazzanti. Ne ha parlato Coco Gauff nella conferenza stampa successiva al successo contro Rakhimova. La tennista numero 3 del mondo, ha raccontato alcune situazioni particolari avvenute dopo i match, quando i giocatori si ritrovano spesso faccia a faccia nella locker room.

Coco Gauff racconta l'imbarazzo negli spogliatoi degli Australian Open

L'americana è partita proprio dall'ultimo episodio che l'ha messa un po' in difficoltà. Gauff in particolare era convinta che una sua collega avesse vinto il suo match ma non era così: "È imbarazzante avere una situazione imbarazzante dopo una partita. Non dirò chi, ma pensavo che una persona avesse vinto e invece non era così. E io tipo: ‘Oh', e loro tipo: ‘No'. E io: ‘Oh'. Però l’ha presa bene. Quindi sì, ci sono momenti così in cui non sai se parlare con una persona o no, soprattutto se non hai visto il punteggio e come è andata la sua partita. Di solito sono piuttosto brava a gestire queste cose, ma oggi ho fatto un pasticcio. Per fortuna la ragazza la conosco, è super dolce. Quindi sì, succede".

Negli Slam i giocatori aumentano e gli spogliatoi si riempiono di atleti. Spesso dunque si fa riferimento ad espressioni di circostanza, anche se poi c'è chi è più estroverso e chi invece resta più sulle sue in modo discreto: "E per quanto riguarda le avversarie, voglio dire, sì, a volte è sempre un po’ imbarazzante: dici ciao e cose così. Però con le persone che conosco davvero bene non è poi così imbarazzante. Parliamo e diciamo tipo: ‘Ehi, ci vediamo là fuori', e va bene così. Ma con le persone che non conosci, non sai se salutarle oppure no. Io sono una che di solito dice sempre ciao, ma le risposte variano, e lo capisco, dipende dal momento".

La battuta finale e la gaffe con una collega

E non è mancato anche il racconto di una gaffe con il sorriso sulle labbra per Coco che ha scambiato fischi per fiaschi: "Penso che la cosa peggiore del condividere lo spogliatoio sia vedere qualcuno e sapere che ha giocato oggi ma non sapere com’è andata la partita. Non sai che umore abbia, e per me è sempre difficile da gestire. Ho detto: ‘Oh, deve essere andata bene, visto che stai mangiando caramelle', e lei ha risposto: ‘No, queste sono caramelle da depressione'".