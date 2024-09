video suggerito

Cobolli strepitoso, fa impazzire Bublik a Pechino: racchetta disintegrata prima della sconfitta Flavio Cobolli ha battuto Bublik nel primo turno del torneo di Pechino, al termine di un gran match. Momento di rabbia da parte del kazako.

A cura di Marco Beltrami

Quando in campo c'è Bublik sempre lecito aspettarsi di tutto. Ne sa qualcosa anche Flavio Cobolli che ha affrontato oggi il kazako nel primo turno del torneo di Pechino. Dopo un ottimo primo set, si è spenta la luce e Bublik si è lasciato andare, sfogandosi contro la racchetta letteralmente distrutta. Bravo l'italiano a non lasciarsi irretire, e a portare a casa con freddezza un successo importante che gli permette di volare al secondo turno.

Bublik pazzo di rabbia contro Cobolli, racchetta distrutta

Una situazione figlia del nervosismo accumulato dal numero 26 del mondo dopo un inizio di secondo tempo disastroso. Un rovescio tirato malamente a rete da Bublik e il secondo break concesso a Cobolli, ha scatenato la folle reazione. Il 27enne ha iniziato a sbattere violentemente la racchetta a terra, sul cemento cinese. Una serie di colpi tremendi che hanno disintegrato l'attrezzo. Un modo per sfogarsi che non è una novità per Bublik, già in passato protagonista di situazioni simili.

Le proteste reiterate di Bublik con l'arbitro

Come se non bastasse, dopo il sacrosanto warning ricevuto dall'arbitro, Bublik ha anche avuto il coraggio di protestare con il giudice di sedia. Non si è capito bene il motivo delle sue recriminazioni che sono comunque durate a lungo, senza mai superare il limite. Un secondo set praticamente non giocato quello del kazako, contro un Cobolli in grande spolvero.

La reazione di Bublik alla prodezza di Cobolli

Da lì in poi la partita di Bublik è stata tutta un colloquio con il suo angolo, con l'arbitro che lo ha anche richiamato più volte. Curioso poi il suo atteggiamento dopo uno scambio lunghissimo, e vinto da Cobolli con un colpo eccezionale. Come ha reagito il kazako? Coprendosi gli occhi con la mano, come a dire che il suo avversario ha tirato un po' alla cieca. Anche questo è Bublik.

Alla fine però per il kazako non c'è stato nulla da fare, con Flavio che è rimasto sempre freddo e sul pezzo, lottando costantemente. Impeccabile Cobolli che ha ottenuto una vittoria pesantissima che fa morale e può essere fondamentale per la sua crescita.