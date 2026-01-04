Cobolli perde un punto in un modo bizzarro e si infuria, Wawrinka: “Questa è la regola”

Durante la partita della United Cup con Wawrinka, Cobolli ha perso un punto perché gli è caduta una pallina dalla tasca. Il tennista romano ha protestato fortemente con il giudice di sedia e il supervisor.

Flavio Cobolli la stagione 2026 l'ha iniziata come aveva chiuso quella 2025: cioè vincendo una battaglia di tre set giocando per l'Italia. A Perth il giovane e forte tennista italiano ha battuto in una partita splendida Stan Wawrinka, che viaggia verso i 41 anni e che ha venduto carissima la pelle. Durante l'incontro c'è stato un momento di tensione molto forte tra Cobolli e l'arbitro, è stato chiamato anche il supervisor e pure Wawrinka ha detto la sua.

La pallina di Cobolli scivola dalla tasca

Si è nel primo set. Si gioca uno scambio da fondo. Cobolli picchia duro, Wawrinka risponde. Durante l‘incontro accidentalmente il tennista romano fa cadere una pallina dalla tasca dei pantaloncini. La pallina finisce sul campo e disturba il punto, che viene assegnato così a Wawrinka. L'italiano protesta in modo acceso, animato, gesticola e costringe all'intervento del supervisor Gerry Armstrong. Cobolli vorrebbe rigiocare il punto, l'arbitro lo dà al suo avversario, applicando la regola a mestiere.

Wawrinka spiega la regola a Cobolli

La regola parla chiaro: se un qualunque oggetto cade dalla tua tasca e interferisce perdi il punto – non c'è un let automatico che porterebbe al rigiocarlo. Cobolli arrabbiato continua a discutere, mentre Wawrinka sorride prima di dirgli qualcosina e di convincerlo, spiegandogli nel dettaglio perché il punto l'aveva perso. Il regolamento parla chiaro. Il tre volte campione Slam gli dice che quella è regola, e gliela spiega con parole semplice. Cobolli non accetta e continua a protestare fino a quando le sue parole non sono respinte totalmente al mittente.

Cobolli batte Wawrinka, ma l'Italia perde con la Svizzera

La partita è poi proseguita ed è stata vinta in modo meraviglioso da Cobolli, che ha piegato un Wawrinka tanto ammirevole quanto sorprendente dopo tre ore di gioco con il punteggio di 6-4 6-7 7-6. Cobolli aveva livellato la contesa, dopo il ko di Jasmine Paolini con Bencic. Poi si è giocato il doppio vinto al super tie-break vinto dal due svizzero formato da Bencic e Paul, che hanno regalato il 2-1 alla Svizzera.