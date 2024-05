Cobolli dopo aver perso con Rune: “Ha sempre qualche trucchetto”. Holger gli dedica un post

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Flavio Cobolli ha giocato giovedì sera contro Holger Rune al Roland Garros una delle migliori partite della sua carriera, ma resta il rimpianto di non essere riuscito a coronare una strepitosa rimonta da due set a zero sotto. Dopo aver portato il numero 13 al mondo al quinto set e aver avuto 3 palle break pesantissime sul 4-4, vedendosele annullare dal 21enne danese, il toscano è andato 5-0 al super tie-break, ma ha finito per perdere 10-7. Cobolli a Parigi si ferma al secondo turno e gli restano gli applausi del pubblico e l'orgoglio che nel dopo partita gli fa dire con convinzione: "Non meritavo di perdere, per questo mi dispiace".

Cobolli: "Rune ha sempre qualche trucchetto"

Rune non è esattamente un angioletto o un esempio di sportività in partita, per non dire che sta cordialmente antipatico a quasi tutti i suoi colleghi per gli atteggiamenti che tiene in campo: nella battaglia si esalta ed è pronto ad usare mezzi anche non strettamente tennistici per uscire vincitore. È a questo che allude Cobolli nella conferenza post match: "Lui fino all'ultimo cerca un escamotage per rientrare in partita. Ha sempre qualche trucchetto da tirare fuori, è una sua qualità. L'esperienza conta, questa sera è stato più bravo di me".

Il bellissimo messaggio di Rune a Cobolli: "Sei un giocatore straordinario"

Detto che comunque non ci sono stati – al di là dei consueti atteggiamenti gladiatori di Rune – momenti di particolare polemica nelle quasi 4 ore di gioco, il danese oggi ha reso omaggio alla grande partita giocata dal 22enne di Firenze. Rune ha postato un bellissimo messaggio per il suo avversario: "Ieri è stata una partita pazzesca. Adoro l'atmosfera qui al Roland Garros. Flavio, sei un giocatore straordinario. Lo sei sempre stato! Avremo molte belle partite in futuro, questo è certo", ha scritto taggandolo su Twitter.

Rune già si era espresso nel dopo partita, spiegando come si fosse illuso in un match facile dopo aver portato a casa i primi due set, facendo anche in quella circostanza i complimenti a Cobolli: "Speravo che fosse solo un altro giorno in ufficio. Una partita tranquilla, dove i primi due set si sono giocati in poco più di un'ora. Ho giocato due buoni set, non mi sono stati regalati. Ho giocato bene. Poi lui ha iniziato a giocare bene e il quinto set è stato completamente pazzesco. Al mio servizio sul 4-4, il pubblico mi ha aiutato, c'è un'atmosfera fantastica sul campo 14. Lui sta giocando uno dei migliori tennis che gli abbia mai visto giocare in vita mia. È stata una partita fantastica da giocare e vincerla è la sensazione più bella". Peccato che abbia vinto Holger, ma per Flavio è tutta fiducia da mettersi nello zaino.