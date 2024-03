Carlos Alcaraz è anche un talento calcistico: “Tennista di giorno e calciatore della Juve di notte” Carlos Alcaraz sui social ha mostrato di avere un di discreto talento anche con i piedi. I palleggi effettuati a Indian Wells hanno portato tanti commenti, compreso quello di Sebastian Korda che ha tirato in ballo l’omonimo centrocampista della Juventus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz a Indian Wells si gioca tanto, deve dare risposte su sé stesso, perché da mesi non vince un titolo ed è a rischio pure la seconda posizione ATP, può soffiargliela concretamente Sinner. Ma di sicuro il giocatore spagnolo non ha perso il buonumore. Sta scherzando alla fine di ogni partita e ha mostrato discrete abilità anche con i piedi, tanto da far scherzare un altro tennista, Sebastian Korda, che lo ha canzonato sui social.

Prima il saluto criptico, probabilmente dedicato a Nadal dopo il successo con Auger-Aliassime: "N, See You Soon", poi il ‘Tudum" ancora più criptico dopo aver battuto il magiaro Maroszan. Nel mezzo una serie di palleggi con un pallone vero, palleggi mostrati sui social. Un video che non è passato inosservato.

Innanzitutto, perché l'ex numero 1 ha mostrato di avere un talento enorme anche con i piedi – non è una sorpresa, i grandi atleti brillano a tutto tondo – e poi perché c'è stato chi ha scherzato o meglio ironizzato sul Carlos Alcaraz tennista e sul Carlos Alcaraz calciatore, che non è lo spagnolo ma l'argentino che gioca nella Juventus.

Sebastian Korda, tennista americano di buon livello che ha un debole per la Juventus e segue il calcio, ha scherzato con Alcaraz e a quel post che aveva a corredo scritto: "Skills mode", l'americano figlio d'arte ha risposto: "Tennista di giorno, centrocampista della Juventus di notte". Korda è stato assai simpatico, Alcaraz ha gradito ed è stato al gioco rispondendo: "Non è tempo di riposare per me", con una sfilza di emoji sorridenti.

Alcaraz lo scorso luglio ha vinto Wimbledon, vincendo una finale straordinaria contro Djokovic. Il secondo Slam della carriera, il primo sull'erba, e il dodicesimo titolo in carriera che tutt'ora è l'ultimo. Da quel dì ha disputato solo un'altra finale (a Cincinnati), poi tanti piazzamenti. Nella Race con tutti i punti di Indian Wells è numero 16.