Camila Giorgi vince e risponde alle accuse della dottoressa sul vaccino Covid: “Da lei solo una volta” Esordio vincente agli Australian Open per Camila Giorgi che ha asfaltato Anastasia Pavlyuchenkova rispondendo alle accuse sul suo status vaccinale.

A cura di Marco Beltrami

Camila Giorgi ha iniziato con il piede giusto gli Australian Open 2023. Polverizzata l'ex finalista del Roland Garros Anastasia Pavlyuchenkova, con la tennista azzurra che nella caldissima giornata del Melbourne Park le ha concesso solamente un game. Missione compiuta dunque per la numero 70 del ranking WTA che ora al secondo turno sfiderà Schmiedlova. La conferenza post-partita è stata l'occasione però per tornare sulla vicenda che ha un po' rovinato la sua marcia d'avvicinamento allo Slam, ovvero quella relativa al suo status vaccinale.

La tennista italiana infatti era finita nella bufera a causa delle dichiarazioni della dottoressa Daniela Grillone, indagata con un'accusa infamante. Quella di aver consegnato false vaccinazioni contro il Covid, anche a personaggi pubblici. In un'intervista al Corriere del Veneto, la dottoressa che è stata anche arrestata ha rivelato: "La famiglia Giorgi è in cura con me da molto tempo. Camila Giorgi soffriva del cosiddetto gomito del tennista. Poco prima dell'inizio dell'estate era venuta chiedendo la possibilità di ottenere una falsa prova di tutti i vaccini obbligatori, oltre al vaccino anti-Covid. Posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini è stato effettivamente somministrato".

Inevitabili dunque le domande alla giocatrice durante il suo primo intervento davanti ai microfoni in Australia. Nei giorni scorsi si è parlato addirittura della possibilità di un'esclusione in stile Djokovic, nel caso in cui le accuse della dottoressa si fossero rivelate fondate. E invece Giorgi è scesa in campo e ha vinto la prima partita. In modo perentorio Camila ha parlato così della questione: "I problemi sono di quel dottore, non di me. Ha avuto problemi con la legge più volte. Ho fatto i vaccini in posti diversi. Sono molto tranquillo, altrimenti non verrei qui a giocare"

Stuzzicata a più riprese sull'argomento, Giorgi ha spiegato il suo percorso vaccinale: "È la dottoressa quella in difficoltà. Ho fatto il vaccino con lei solo una volta. Tutti gli altri con altri medici. Sull'inchiesta sono coinvolti 300 nomi, non solo il mio". Altro che ricerca di documenti falsi per la giocatrice che ha smentito di essere andata con questa intenzione da Grillone: "Da quel medico per ritirare le vaccinazioni? Niente affatto. Ho fatto altri vaccini in altri posti. Voglio essere molto chiara su questo". Il caso è chiuso dunque, almeno per Camila.