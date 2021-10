Camila Giorgi impeccabile: battuta la Kovinic, è ai quarti a Tenerife Una Camila Giorgi praticamente perfetta ha dominato il match degli ottavi di finale del torneo di Tenerife contro la Kovinic, chiudendo con il risultato di 6-1/6-2. Molto bene la giocatrice di Macerata che ha sfoderato il suo migliore tennis e aspetterà ora ai quarti la vincente della sfida tra la Minnen e la Rus.

A cura di Marco Beltrami

Quando gioca così non ce n'è per nessuna. Camila Giorgi batte in scioltezza la Kovinic e guadagna i quarti di finale del torneo di Tenerife. Prestazione quasi perfetta della classe 1991 di Macerata che si è imposta con il perentorio risultato di 6-1/6-2, concedendo pochissimo alla montenegrina con il suo tennis migliore, dal ritmo asfissiante. Adesso la Giorgi, numero 36 della classifica Wta aspetta la vincente dell'altro ottavo di finale tra la Minnen e la Rus.

Ha concesso pochissimo Camila Giorgi, che si è messa alle spalle in scioltezza il nervosismo (anche parzialmente giustificato per alcune decisioni arbitrali controverse) del match precedente contro la Bolsova. Scesa in campo con la miglior convinzione possibile, la 4a testa di serie del tabellone ha imposto un ritmo infernale al match, confermando il pronostico contro la classe 1994 numero 74 del ranking Wta, che non è riuscita a trovare contromisure. Solo 3 i game conquistati dall’avversaria dell’azzurra, letteralmente straripante. Si è rivista a tratta la Giorgi che ha vinto il Masters di Montreal, e adesso è lecito essere fiduciosi per il prosieguo del torneo.

Nella giornata di venerdì 22 ottobre, in un orario ancora da definire alla luce dei disagi provocati dal maltempo in mattinata, la Giorgi scenderà in campo nei quarti del torneo di Tenerife. L'avversaria dell'italiana sarà la vincente tra la 24enne belga Greet Minnen, numero 69 Wta, e l’olandese Arantxa Rus, 61a giocatrice al mondo. Classifica alla mano si tratta di due giocatrici ampiamente alla portata di Camila, che ha tutte le carte in regola per conquistare la semifinale. Sarà fondamentale mantenere la stessa concentrazione vista oggi contro la Kovinic.