Burruchaga s'inventa un colpo pazzesco: compagno e avversari impietriti, non possono crederci Roman Burruchaga, figlio dell'ex campione del mondo di calcio argentino Jorge, si è reso protagonista di un colpo meraviglioso durante il torneo di doppio.

A cura di Marco Beltrami

Siamo solo a marzo eppure c'è già un punto che potrebbe essere seriamente candidato ad essere il più bello della stagione. Protagonista Román Burruchaga, un giovane tennista argentino, figlio di una grande gloria del calcio come Jorge, campione del mondo con l'Albiceleste di Maradona nel 1986. Una prodezza balistica quella del numero 159 della classifica ATP, realizzata nel doppio del torneo Challenger di Santa Cruz in Bolivia.

Un torneo fortunato per Román che è arrivato agli ottavi nell'individuale, e ai quarti in doppio in coppia con Genaro Alberto Olivieri. E proprio durante una dei due argentini si è concretizzato il capolavoro. Nel secondo set della sfida contro Federico Gómez e Guillermo Durán, Burruchaga dopo il servizio è rimasto a fondo campo a coprire le spalle al suo compagno.

Olivieri a rete è stato chiamato in causa dagli avversari, ma è riuscito poi a metterli in difficoltà con un pallonetto perfetto. A quel punto Durán ha piazzato una prima magia con il classico tweener, ovvero il colpo con la racchetta sotto le gambe, rincorrendo la pallina. Ne è venuta fuori una traiettoria perfetta, a scavalcare Olivieri.

E a questo punto è entrato in gioco Román Burruchaga: con uno scatto, il figlio del celebre calciatore, è riuscito ad intervenire raggiungendo la pallina. Essendosi mosso lateralmente, il giocatore è arrivato quasi prima della sfera che ha poi rimesso dall'altra parte del campo con un colpo eccezionale, all'indietro con un movimento quasi innaturale della racchetta. Un tiro che in Sud America viene definito come Willy, ed è stato reso celebre da Guillermo Vilas.

Ne è venuto fuori un passante lungolinea meraviglioso, che ha lasciato tutti di stucco. Sia il suo compagno che gli avversari si sono messi la mano sulla testa, increduli per quanto appena visto. Una vera e propria perla che ha dato il la alla rimonta della coppia Burruchaga-Olivieri che dopo aver perso il primo set sono riusciti a riscattarsi, imponendosi poi nel secondo e nel terzo. La giocata di Burruchaga ha fatto il giro del mondo.