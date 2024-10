video suggerito

Bublik scimmiotta Sinner dopo l’immancabile domanda sui soldi: ha già la risposta pronta Bublik in un’intervista sui premi vinti in stagione ha riservato una battuta ironica rivolta alle parole di Sinner sul premio del Six Kings Slam. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Le parole di Sinner sul ricchissimo premio incassato con la vittoria al Six Kings Slam hanno fatto discutere, anche all'interno del circuito. Il tennista numero uno al mondo ha dichiarato di essere andato in Arabia non per soldi, ma per la possibilità di confrontarsi con i migliori rivali. Oltre a Carlos Alcaraz, che ha dimostrato di non pensarla come il suo amico-avversario, anche altri giocatori si sono espressi: se Wawrinka ha messo una faccia col sorriso in riferimento alle parole dell'azzurro, Sasha Bublik si è mostrato sarcastico.

Bublik prende in giro Sinner sulle parole sul premio guadagnato al Six Kings Slam

Il tennista kazako numero 33 al mondo, fresco di eliminazione nel Masters di Parigi-Bercy per mano di Rune, è intervenuto negli studi di Tennis Channel. Il padrone di casa Prakash Amritraj parlando della stagione di Bublik, ha sottolineato anche le sue vincite e in particolare i guadagni. A quel punto Sasha senza fare una piega ha interrotto il padrone di casa, dicendo: "Come dice Jannik Sinner il punto non è il denaro". Tutto accompagnato da un sorriso appena accennato, a sottolineare ulteriormente il suo tono. Amitraj si è lasciato andare ad una risata fragorosa: quella di Bublik è stata una sorta di leggera presa in giro delle dichiarazioni di Sinner.

Bublik come Alcaraz, in Arabia sarebbe andato solo per soldi?

Probabilmente quindi anche Bublik se fosse stato invitato al torneo-esibizione di Riyad avrebbe partecipato solo per incassare intanto il gettone di 1.5 milioni di dollari riservato a tutti i giocatori impegnati e poi con l'obiettivo di provare a vincere il primo ricchissimo premio. Lo stesso Alcaraz sull'argomento si è mostrato in disaccordo con Sinner: "Adoro giocare a tennis. Sai, la maggior parte delle volte non penso ai soldi. Gioco solo per amore o per divertimento. Ma devi essere realista. Devi pensare che vuoi guadagnare soldi, sai, e questo è tutto. In Arabia c'è il montepremi più alto della storia, quindi è stata una buona motivazione, almeno per me".

Sicuramente questa divergenza di opinioni non farà né caldo e né freddo a Jannik, che come raccontato recentemente sta cercano di aprire gli occhi per separare gli amici veri da quelli falsi. D'altronde questi, proprio come i soldi potrebbero essere solo un extra per lui che è molto contento della sua vita e carriera: "Certo i soldi sono importanti ma non così tanto. Vivo una bella vita anche senza questo premio. Penso che sia molto più importante la salute e circondarmi di belle persone e della mia famiglia. Il denaro è soltanto un extra".