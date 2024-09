Berrettini vince in Coppa Davis e scoppia in lacrime: con la voce tremante spiega perché

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Matteo Berrettini batte in rimonta (3-6 6-2 7-5) un ottimo Alexander Blockx e si commuove. L'azzurro porta avanti l'Italia nel confronto con il Belgio, nel match che può essere già decisivo per la qualificazione alle Finals di Coppa Davis 2024.

Il tennista romano, dopo aver sofferto nella prima parte, è riuscito a ribaltare la situazione con il suo tennis e ha vinto agevolmente il 2° set e mettendo tanta pressione al belga nel 3°, con il break cruciale maturato nel 12° game del set decisivo che ha portato un successo importantissimo per la selezione italiana.

Berrettini scoppia in lacrime dopo la vittoria: con la voce tremante spiega perché

Il tennista azzurro ha spiegato il motivo della sua emozione e si è espresso così ai microfoni di RaiSport dopo la vittoria: "Una vittoria speciale per mille ragioni, sono solo contento di aver vinto. Io non sono partito al meglio, però il tennis è uno sport strano, un po' troppi pensieri questa volta. Sono orgoglioso della maniera in cui ho lottato, senza di loro (indica i tifosi) sarebbe stato impossibile. Se non fosse stata una partita di Davis, non sarebbe finita così. I miei compagni sono come una famiglia per me, come dice il capitano. Tanti dei ragazzi li conosco da quando siamo più piccoli e siamo cresciuti insieme. Giocare per l'Italia, davanti a voi, è un sogno che diventa realtà: anche per questo l'emozione alla fine".

Durante l’intervista a Sky Sport Matteo Berrettini ha speso parole bellissime per Flavio Cobolli, che fra poco debutterà in Davis Cup: "Fa strano pensarlo. Sono super orgoglioso di ciò che stiamo facendo. Io e Flavio siamo cresciuti pensando che diventare top 100 fosse un obiettivo quasi impossibile, adesso siamo tutti giocatori fortissimi e Volandri ha l’imbarazzo della scelta. Flavio è uno di quelli, un ragazzo speciale che è cresciuto insieme a me: suo padre mi ha allenato! Era emozionante vederlo mentre si scaldava, mi faceva il pugno e mi sono detto che dovevamo breakkare Blockx! Questa è la Davis!".