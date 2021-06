Matteo Berrettini sfiderà Guido Pella nel 1° turno del torneo di Wimbledon. Il tennista italiano numero 9 al mondo e 7a testa di serie del tabellone è reduce dalla vittoria del Queen's di Londra, dove ha dimostrato di trovarsi a suo agio sull'erba. Berrettini non ha mai affrontato in carriera Pella, attuale 59° giocatore al mondo, capace di spingersi a Wimbledon nel 2019 fino ai quarti di finale. Un match in cui il capitolino parte con i favori del pronostico, anche perché l'argentino si trova a suo agio soprattutto sulla terra. Il vincente di Berrettini-Pella sfiderà al secondo turno quello di Van De Zandschulp-Barrere. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming dell'incontro.

Wimbledon, dove vedere Berrettini – Pella in TV e streaming

Il match tra Berrettini e Pella sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva su Sky. L'emittente satellitare offre un'ampia copertura dello Slam londinese, e la sfida valida per il primo turno si potrà seguire su uno dei canali dedicati, ovvero Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis (201, 205 del satellite, 472, 482 del digitale terrestre), oppure in caso di cambi di programma su uno dei canali dal 252 al 256. Per quanto riguarda invece la diretta streaming di Berrettini-Pella si potrà sfruttare su dispositivi portatili e computer l'app SkyGo, servizio utilizzabile solo dagli abbonati Sky.

Berrettini a Wimbledon oggi, orario e programma della partita contro Pella

Berrettini e Pella scenderanno in campo oggi mercoledì 30 giugno, non prima delle ore 12. Bisognerà fare i conti con i problemi causati dal maltempo nei primi due giorni di partite, che hanno spinto gli organizzatori a spostare numerose partite. A tal proposito l'inizio del confronto tra il tennista italiano e quello argentino potrebbe slittare e iniziare con ampio ritardo sul campo dell'All England Club di Londra.

I precedenti tra Berrettini e Pella e il tabellone di Wimbledon

Quella tra Matteo Berrettini e Guido Pella sarà la prima sfida in carriera. Non ci sono precedenti tra i due tennisti, che hanno 6 anni di differenza. Il 31enne Pella a livello Atp ha vinto un solo torneo, e a Wimbledon ha raggiunto il miglior risultato nel 2019 raggiungendo i quarti di finale. Si tratta del suo piazzamento migliore in uno Slam. Berrettini in grande spolvero dopo il successo del Queen's è uno dei giocatori più attesi e vuole migliorare il quarto turno del 2019. Berrettini e Pella si trovano dalla parte bassa del tabellone e potrebbero poi incrociare prima Ruud e poi Zverev. Solo in semifinale il potenziale confronto contro uno tra Federer e Medvedev.

La classifica Atp di Berrettini e Pella

Matteo Berrettini è il numero 9 della classifica Atp, un posto in meno del suo best-ranking. Il tennista italiano spera di accorciare le distanze dal giocatore che lo precede ovvero Roger Federer. Guido Pella è l’attuale numero 59 del ranking, e ha raggiunto la migliore posizione nel 2019 quando arrivò sul 20° gradino.