Berrettini-Musetti oggi in finale all’ATP Napoli: orario e dove vederla in diretta TV e streaming Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si sfideranno oggi nella finale del Torneo ATP 250 di Napoli. La sfida tra i due tennisti italiani inizierà alle ore 15 e si potrà seguire anche in diretta TV in chiaro e live streaming.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti giocheranno la finale del Torneo ATP 250 di Napoli. Sarà una finale tutta italiana, l'ottava da quando esiste il circuito ATP, l'ultima l'avevano disputata Sinner e Travaglia a Melbourne quasi due anni fa. Berrettini va a caccia del terzo titolo stagionale, Musetti del secondo. L'Italia già sa che conquisterà un altro titolo in questo 2022 che si chiuderà con la Coppa Davis a novembre.

Berrettini, superando in semifinale l'americano McDonald, ha raggiunto la prima finale della carriera in Italia e la prima sul cemento. Prima finale italiana pure per Musetti, che va a caccia pure del best ranking dopo la convincente vittoria su Kecmanovic. La finale si giocherà all'Arena del Tennis alla Rotonda Diaz e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Supertennis dalle ore 15.

A che ora si gioca Berrettini-Musetti a Napoli: l'orario della partita

Quarta finale stagionale per Matteo Berrettini, seconda in carriera per Lorenzo Musetti, che oggi pomeriggio daranno vita a una partita che con ogni probabilità sarà splendida. La finale dell'ATP 250 di Napoli inizierà alle 15. In precedenza si terrà la finale del torneo di doppio tra Dodig/Krajicek e Ebden/Peers.

Berrettini cerca di vincere l’ottavo titolo ATP della carriera a Napoli.

ATP Napoli, dove vedere Berrettini-Musetti in diretta TV e streaming

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti scenderanno in campo sul centrale dell'Arena del Tennis di Napoli alle ore 15: la sfida, se la finale di doppio non si prolungherà eccessivamente, inizierà approssimativamente a quell'orario. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. In streaming sarà possibile seguire la finale su SuperTennix.

I precedenti tra Berrettini e Musetti

Non si sono mai affrontati in un match del circuito ATP Berrettini e Musetti, che però si sono allenati insieme decine di volte oltre ad essere compagni di nazionale in Coppa Davis. E si può dire che si conoscono a meraviglia. Quindi la finale della Tennis Napoli Cup sarà il primo confronto ufficiale tra Berrettini e Musetti.

Il prossimo torneo ATP di Musetti e Berrettini

Matteo Berrettini, che quest'anno ha vinto Stoccarda e Queen's, cercherà di vincere l'ottavo titolo ATP della carriera. Musetti va a caccia del bis stagionale, dopo il trionfo di Amburgo. Berrettini punta a vincere a Napoli per risalire in classifica in vista di una difficile qualificazione alle ATP Finals: battendo il carrarino sarebbe 12° nella Race. Musetti, conquistando il trofeo, salirebbe al 23° posto nel ranking. Entrambi saranno in campo la prossima settimana: Berrettini a Vienna, Musetti a Basilea.