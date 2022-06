Berrettini-Murray oggi in finale all’ATP Stoccarda 2022, dove vederla in TV e diretta streaming Matteo Berrettini giocherà oggi la finale del torneo ATP 250 di Stoccarda contro Andy Murre. Dove vedere in diretta TV e streaming la sfida che inizierà alle ore 15, anche in chiaro.

A cura di Alessio Morra

Berrettini–Murray in finale a Stoccarda oggi: l’orario del match e dove vederlo in TV e streaming

Matteo Berrettini è tornato a giocare dopo tre mesi ed è subito tornato in finale. Sull'amata erba il giocatore romano oggi proverà a vincere per la seconda volta il torneo di Stoccarda e cercherà di farlo contro uno dei più forti tennisti di questa generazione d'oro e cioè Andy Murray, che sui prati ha ritrovato il suo gioco migliore e che dopo aver battuto Tsitsipas ha regolato pure Kyrgios. La finale inizierà alle ore 15 e si potrà seguire anche in chiaro.

Dove vedere la finale Berrettini-Murray in TV in chiaro e in live streaming

I diritti televisivi del torneo ATP 250 di Stoccarda li hanno sia Sky che SuperTennis. La finale Berrettini-Murray si potrà vedere dunque sia in chiaro, su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, che su Sky, potranno farlo gli abbonati su Sky Sport Tennis (canale 205) con il commento di Elena Pero e Laura Golarsa. La finale sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, Now e supertennis.tv la finale in diretta streaming.

Berrettini a Stoccarda oggi, orario e programma della finale contro Murray

Si è disputata già anche la finale del torneo di doppio. Resta solo una partita, quella più importante, da disputare sull'erba di Stoccarda. Scenderanno in campo alle ore 15 di oggi, domenica 12 giugno, Matteo Berrettini e Andy Murray.

Lo splendido torneo di Berrettini, quasi imbattibile sull'erba

Ha saltato tutta la stagione sull'erba, è tornato a giocare sull'erba, ha carburato con un pizzico di fatica, ma oggi è in finale. Il romano ha battuto Radu Albot negli ottavi, Sonego nel derby nei quarti, vinto in rimonta, e sabato ha vinto due tie-break con Oscar Otte. Berrettini sull'erba è un fenomeno. Ha vinto 18 delle ultime 20 partite giocate, su questa superficie ha perso solo con Federer e Djokovic.

Il grande ritorno di Andy Murray

Murray sull'erba sa giocare. Lo scozzese è sempre stato il ‘Ringo Starr' dei fabulous four del tennis. Ma sui prati ha sempre reso la vita difficile a tutti. Andy ha vinto due volte Wimbledon e cinque volte il Queen's. E la settimana scorsa era sui prati di Surbiton per giocare un challenger, ha perso in semifinale con Kudla. In questo torneo ha battuto Tsitsipas, numero 5 ATP, e in semifinale Kyrgios.

Berrettini e Murray potrebbero sfidarsi pure al Queen's

Dopo aver giocato la finale del torneo di Stoccarda sia Berrettini che Murray voleranno a Londra, dove domani inizia il prestigioso e storico torneo del Queen's, un ATP 500, che al di là del nome, ha i trequarti di nobiltà. Berrettini è il campione in carica, ed è la testa di serie numero 2. Matteo non ha un tabellone semplice. Al primo turno sfiderà Evans e se vincerà potrebbe affrontare negli ottavi Andy Murray, che batté già negli ottavi dell'edizione 2021.