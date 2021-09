Berrettini-Moutet oggi in TV agli US Open: orario TV e dove vedere la partita Matteo Berretti sfiderà Corentin Moutet secondo turno degli US Open di tennis. L’azzurro, n°8 nel ranking, aveva battuto in precedenza Jeremy Chardy nell’ultimo turno. Qui tutte le informazioni per conoscere gli orari della partita, il tabellone e il prossimo avversario dell’italiano in caso di passaggio del turno.

A cura di Fabrizio Rinelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Matteo Berrettini è pronto per il secondo turno degli Us Open 2021. A sfidare il tennista azzurro sarà Corentin Moutet. Il campione italiano, protagonista nell'ultimo torneo di Wimbledon, dopo aver superato Jeremy Chardy nell'ultimo turno, tenterà di imporre la propria leadership in classifica ai danni del francese nel Grande Slam di New York.

La sfida si giocherà questa sera, a partire dalle ore 17:00 italiane. Il 25enne romano, n°8 del ranking e sesta testa di serie, troverà Moutet che invece è n.88 ATP è che ha centrato la sua quarta presenza newyorkese difendendo il terzo turno conquistato dodici mesi fa. Il 22enne francese ha stoppato in tre set Stefano Travaglia nel turno precedente. Berrettini e Moutet non si sono mai incontrati prima.

US Open, dove vedere Berrettini-Moutet in TV e streaming

La sfida valida per il secondo turno degli US Open di tennis tra Berrettini e Moutet sarà disponibile in TV e streaming. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Eurosport (1 o 2 a seconda della programmazione) ma anche in streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, dove è disponibile il canale Eurosport. Il canale Eurosport è presente anche su Sky (numero 210 e 211).

Berrettini agli US Open, orario e programma della partita contro Moutet

Matteo Berrettini sfiderà Moutet nella sfida valida per il secondo turno degli US Open di tennis. Il programma delle gare previste oggi, giovedì 2 settembre, prenderà il via a partire dalle ore 17:00 italiane. Berrettini scenderà in campo intorno alle 20:00.

Chi affronterà il vincente di Berrettini-Moutet, l'avversario nel tabellone

Berrettini contro Moutet sarà una sfida molto sentita anche perché all’orizzonte c’è la prospettiva che uno dei due possa affrontare ai sedicesimi di finale uno tra il canadese Vasek Pospisil e il bielorusso Ilya Ivashka. Entrambi sono stati già affrontati (e con successo) da Berrettini.