Berrettini mette in imbarazzo Ruud nell'esilarante intervista in campo: "Rune mi ha detto che ti odia" Matteo Berrettini scatenato in Australia nelle vesti di intervistatore di Casper Ruud. Il tennista italiano ha provato simpaticamente a mettere in imbarazzo il collega tirando in ballo un suo ex nemico.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini ha dato spettacolo in occasione dell'evento Red Bull Bassline che rientra tra quelli che fanno da antipasto agli Australian Open. Il tennista italiano si è improvvisato intervistatore con il collega Casper Ruud. Un siparietto esilarante con l'azzurro che ha cercato di mettere simpaticamente in difficoltà il norvegese scherzando sui suoi rapporti con Holger Rune.

L'esilarante intervista di Berrettini a Ruud a Melbourne

Mentre Ruud era impegnato con la cyclette a bordocampo, ecco arrivare Berrettini con tanto di microfono in mano. Matteo, che in precedenza era stato sconfitto dal tennista nordico 3-5, 5-4, 5-2 (il format del torneo prevedeva partite con mini tie-break a 5, al meglio dei tre), ha voluto fare alcune domande al suo collega mentre a pochi metri Rune e Marozsan si stavano riscaldando prima del match. Atteggiamento tutt'altro che formale, con mano appoggiata sulla spalla del suo collega e avversario.

"Quindi sembra che giocherai contro Holger...". Berrettini ha voluto stuzzicare Ruud sul successivo match contro il danese con il quale ci furono scintille in campo nel 2022. Un passato che il numero 6 del mondo ha messo da parte, visto che i due si sono affrontati in altre occasioni. Il loro rapporto oggi è buono a giudicare dalle parole di Casper: "Siamo migliori amici adesso… Abbiamo giocato in Danimarca e Norvegia e ci siamo allenati insieme questa settimana, dovrebbe essere divertente".

Berrettini incalza Ruud sulla rivalità con Rune

A questo punto Berrettini ha provato a mettere un po' di benzina sul fuoco, scherzosamente: "Mi ha appena detto che ti odia". Ruud è scoppiato a ridere, così come Rune che in campo sentiva attraverso gli altoparlanti il contenuto della chiacchierata tra i due. Il norvegese non ha perso tempo per smentire: "Spero di no, il nostro incontro sarà bello".

Matteo ha voluto subito svelare la verità tra le risate del pubblico che ha gradito e non poco la scena: "No, no, Holger non ha detto questo. Stavo mettendo alla prova la tua gentilezza". D'altronde fu lo stesso Ruud a spiegare qualche mese fa: "Con Holger Rune siamo diventati di nuovo amici. È maturato, proprio come me. E poi lasciamo questo genere di cose alle spalle". Applausi per Berrettini che ha convinto tutti in questa nuova veste da intervistatore.