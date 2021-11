Berrettini giocherà contro Hurkacz: “Ma la decisione finale è ancora lontana” Berrettini si è infortunato nel match con Zverev ed è in dubbio per la sfida con Hurkacz delle ATP Finals, ma il suo nome c’è nel programma del 16 novembre.

A cura di Alessio Morra

Le lacrime di Matteo Berrettini fanno già parte della storia delle ATP Finals. Un momento tremendo quello che ha vissuto il tennista romano nel corso del match contro Zverev. Stava giocando meravigliosamente Berrettini, che è stato però fermato da un problema muscolare all'inizio del secondo set. Sembrava prossimo il ritiro dal torneo, ma non è così. Gli esami strumentali hanno dato un esito rassicurante, o meglio non ci sono notizie estremamente negative. Oggi il giocatore romano non si è allenato, ma il suo nome è presente nel programma di domani. Una buona notizia, ma non è così scontato comunque che scenda in campo.

Ivan Ljubicic, ex giocatore croato, allenatore di Federer e che segue a livello manageriale il giocatore italiano, parlando con Sky ha fatto capire che bisogna aspettare e solo domani si saprà se potrà essere in campo: "Dobbiamo aspettare, dobbiamo avere un po' di pazienza, ci sono vari esperti, che stanno facendo delle considerazioni. Il fatto che è nel programma di domani ci fa ben sperare, sembra che le cose peggiori sono escluse e questo è un bene. Ma è ancora lontana la decisione finale".

Ma intanto in attesa della decisione di Berrettini, Jannik Sinner continua a scaldarsi e si prepara all'eventuale sostituzione di Berrettini, che domani scenderà in campo e saggerà le sue condizioni. Matteo farà di tutto per scendere in campo con Hurkacz, il giocatore polacco ha una grandissima chance perché o troverà un Berrettini non al meglio o un Sinner che da riserva passa al campo e che comunque si troverebbe a esordire in modo anomalo alle ATP Finals. Il programma di domani prevede alle 14 l'incontro tra il numero 2 Medvedev, vincitore su Hurkacz all'esordio, e il 3 Zverev, e alle 21 quello tra Berrettini e Hurkacz.