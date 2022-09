Berrettini fa impallidire persino Djokovic e Nadal: “Per favore non fateci questa domanda” La Laver Cup si gioca in un clima molto disteso come confermato dal siparietto tra Nadal e Djokovic, dopo una curiosa domanda. Oggetto della discussione? Matteo Berrettini.

A cura di Marco Beltrami

Giocare o non giocare non è un problema per Matteo Berrettini. La sola presenza alla Laver Cup e la possibilità di allenarsi e condividere lo spogliatoio con campioni del calibro di Roger Federer, Novak Djokovic, Rafa Nadal ed Andy Murray che in quattro hanno vinto 66 Slam, è un'opportunità unica. D'altronde è stato lo stesso tennista italiano a spiegare a più riprese quanto questa esperienza sia speciale. Potrà partecipare da molto vicino al ritiro del suo idolo Roger Federer, e attingere da lui il più possibile in un clima molto disteso.

Perché in fondo è questo il bello di questa manifestazione che contrappone il Team Europe al Team World, e che non è solo uno spettacolo per gli occhi dei tifosi, ma anche un momento di divertimento e condivisione per i protagonisti. La rivalità viene messa da parte da questi campioni che convivono non solo in campo e negli spogliatoi ma anche a pranzo, a cena, e in occasione delle feste e delle cerimonie in programma. Ecco allora momenti goliardici, siparietti e scambi simpatici e battute.

Foto di rito alla Laver Cup, con Djokovic, Berrettini, Nadal e Federer

Oltre ai match e anche a qualche fuori programma da dimenticare come quello relativo all'invasore che si è dato fuoco durante la sfida tra Tsitsipas e Schwartzman, sono state tante le scenette degne di nota in campo e fuori che confermano l'ottimo feeling. Proprio in occasione del match del tennista greco, il compagno di squadra Berrettini ha vestito i panni del coach a più riprese, dando consigli ripetuti a Steff: "Sei solido, devi comandare il gioco". Detto, fatto a giudicare dalla vittoria in scioltezza, sull'argentino.

Bel clima dunque tra Berrettini e i suoi compagni, come confermato anche dai dietro le quinte. Molto simpatico il siparietto per esempio in occasione della cena di gala alla vigilia delle gare, con protagonisti Novak Djokovic e Rafa Nadal. I due rilassati e sorridenti, si sono concessi alle interviste di rito senza prendersi troppo sul serio. Di fronte alla domanda sul chi fosse il tennista più elegante, il pensiero comune è andato proprio a Matteo Berrettini, tra una risata e l'altra.

Se Djokovic con un'espressione che è tutta un programma ha detto "Matteo Berrettini is...", senza riuscire a trovare le parole giuste per definire lo stile dell'azzurro tra il serio e il faceto, Rafa è andato in suo soccorso elogiando le doti estetiche di Berrettini. Con un largo sorriso il campione spagnolo ha sottolineato due volte: "Il bello, il bello". E Nole ha chiosato, fingendo un finto imbarazzo: "Non fateci questa domanda". Insomma alla Laver Cup, Berrettini è per tutti "Matteo il bello".