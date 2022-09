Berrettini batte Auger-Aliassime in Laver Cup: Team Europa in vantaggio, Federer esulta Matteo Berrettini batte al Super Tie-Break il canadese Felix Auger-Aliassime e porta in vantaggio il Team Europa nella Laver Cup 2022.

A cura di Michele Mazzeo

Matteo Berrettini regala due punti importanti al Team Europa nella Laver Cup 2022. Sul campo della O2 Arena di Londra il tennista italiano, diventato titolare per il forfait di Roger Federer (che ieri ha dato l'addio al tennis dopo il aver giocato il doppio in coppia con Nadal), ha battuto il talento canadese Felix Auger-Aliassime: dopo aver vinto il primo set al tie-break e aver poi perso il secondo 6-4, il romano ha centrato l'importante successo aggiudicandosi 10-7 il Super Tie-Break.

Grazie a questo successo, celebrato anche dallo stesso Roger Federer che era lì a bordo campo a supportarlo, il Team Europa sale a quota 4 punti e si porta in vantaggio su Team "Resto del mondo" che resta fermo a 2 (quelli conquistati proprio dalla coppia Tiafoe-Sock che ha battuto il duo Federer-Nadal nell'incontro conclusivo della carriera dello svizzero).

Nella tradizionale intervista post-match Matteo Berrettini ha raccontato l'emozione provata ieri quando il suo idolo Roger Federer ha messo fine alla sua straordinaria carriera: "Ero davvero emozionato. Abbiamo pianto, piangevano tutti. Ieri non riuscivo a dormire. Uno dei motivi era perché ha pianto sulla mia spalla e io dicevo: ‘Ma è successo davvero? Roger Federer?'" ha infatti detto il tennista romano riguardo all'emozionante momento andato in scena dopo l'ultimo incontro della carriera agonistica del campione svizzero.

Lo stesso Berrettini ha poi anche raccontato un aneddoto sul suo passato rivelando anche che Roger Federer è stato il motivo per il quale ha deciso di diventare un tennista: "Il motivo per cui ho scelto di giocare a tennis è stato lui. Probabilmente non lo sa, ma quando ero bambino ed era a Roma non avevo il biglietto ma cercavo di intrufolarmi nel campo centrale per vederlo da vicino" ha difatti chiosato l'azzurro davanti ad un emozionato Federer.