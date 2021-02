Grande rimonta di Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale degli Australian Open 2021. Il greco sotto 2-0 dopo i primi due set si impone al quinto set 3-2 (3-6/2-6/7-6/6-4/7-5) contro il numero due del mondo Rafael Nadal e stacca il pass per la semifinale nella quale incontrerà il russo Medvedev che nell'altro quarto di finale in programma oggi ha battuto 3-0 il connazionale Rublev. Nell'altra semifinale il numero uno del mondo Novak Djokovic affronterà il sorprendente Arslan Karatsev primo tennista a raggiungere il penultimo atto in un torneo dello Slam all'esordio.

Dopo due set senza storia in cui lo spagnolo numero due della classifica Atp ha avuto facilmente la meglio sul rivale, nel terzo set, molto più equilibrato e senza break, Stefanos Tsitsipas è finalmente entrato nel match riuscendo a portare l'incontro al quarto parziale imponendosi per 7-4 nel tiebreak. Nel quarto set il greco sul 4-4 strappa il servizio allo spagnolo andando così a servire con successo per prolungare l'incontro al quinto e decisivo set.

Nell'ultimo set i due hanno mantenuto il proprio turno di servizio senza concedere nessuna palla break all'avversario fino all'11° game in cui Nadal alla prima occasione concede il break al greco che incredibilmente può andare dunque a servire per il match e completare la sua stupefacente rimonta. Cosa che avviene dopo aver sventato una palla break concessa allo spagnolo. Per Tsitsipas un'incredibile rimonta che gli permette di accedere alla semifinale del primo torneo dello Slam della stagione dove dovrà vedersela con il russo Medvedev reduce da 19 successi consecutivi.