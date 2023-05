ATP Madrid, Sabalenka fa esplodere la polemica delle torte di compleanno: ci è rimasta male All’ATP di tennis a Madrid scoppia la polemica delle torte di compleanno. La finalista del torneo femminile, Aryna Sabalenka, non ha gradito il diverso trattamento fatto dagli organizzatori per il suo compleanno che cade nello stesso giorno di Carlos Alcaraz. Le dimensioni delle torte per i due sono estremamente diverse.

"Bella la torta, ma perché la Sabalenka non ha avuto lo stesso trattamento riservato ad Alcaraz". Ecco, è stato più o meno questa la reazione di diversi tifosi e tenniste alla vista della torta che gli organizzatori del Masters 1000 di Madrid hanno riservato ai due tennisti nati entrambi il 5 maggio e che per questo motivo hanno festeggiato il compleanno proprio durante il torneo. Ironia della sorte sia Aryna Sabalenka che Carlos Alcaraz hanno centrato la finale, rispettivamente, nel torneo femminile e maschile.

La polemica che si è innescata riguarda il diverso trattamento che gli organizzatori si sono premurati di riservare ad entrambi i tennisti. Nelle immagini pubblicate sui social si vede infatti il talento spagnolo ricevere sul campo centrale, subito dopo l'accesso alla finale, una torta enorme formata da ben due circonferenze l'una sull'altra più una struttura sferica in cima con il numero 20 in bella mostra. Dall'altra parte invece la Sabalenka ne ha ricevuta una normale, rotonda, con una manciata di candeline di colore bianco e oro.

A far notare a tutti questa presunta disparità è stata la collega di Sabalenka nel WTA Tour, Bianca Andreescu , che ha ritwittato l'immagine con una didascalia che recita: "Non sembra giusto" . Anche un'altra giocatrice WTA, Victoria Azarenka, connazionale di Sabalenka, ha notato la situazione e ha commentato un po' seccata: "Si dovrebbe essere più precisi sul trattamento". La Sabalenka si è limitata a commentare quel tweet con una faccina triste. Una situazione che non è sfuggita all'occhio attento degli organizzatori che hanno provato a fare chiarezza scatenando però ulteriori critiche.

Attraverso un tweet pubblicato sul proprio account, Feliciano Lopez, direttore del torneo, ha provato a spiegare: "Sono sorpreso da questa reazione dopo questo gesto. Carlos aveva appena vinto la sua partita per raggiungere la finale e stava giocando sul campo centrale. Il torneo si gioca in Spagna, anche se è un evento internazionale". Poi ha aggiunto anche un'altra frase per provare a smorzare un po' i toni: "Spero che anche Rune non sia stato turbato dal suo trattamento" ha concluso dato che lo scorso 29 aprile aveva ricevuto anche il giovane tennista danese una torta per il suo compleanno simile a quella riservata alla Sabalenka.

Ora però testa al campo dove Alcaraz giocherà la finale in casa dove è considerato una delle giovani promesse del tennis mondiale, avendo già raggiunto importanti traguardi nonostante la sua giovane età. Considerato l'erede di Rafael Nadal ha ora un intero popolo a spingere per lui. Dall'altro lato, invece, troviamo la bielorussa, una delle migliori giocatrici al mondo e lo sta dimostrando anche in questo torneo a Madrid dove si giocherà il titolo quest'oggi contro Iga Swiatek.