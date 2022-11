Atp Finals 2022, oggi Nadal-Auger Aliassime e Ruud-Fritz: orari tv e dove vedere le partite su Rai e Sky Le partite di oggi 15 novembre 2022 a Torino per la terza giornata delle Nitto ATP Finals. Nadal sfida Auger Aliassime per un incontro da dentro-fuori. Il match inizierà non prima delle 14. In serata Ruud-Fritz. Cosa c’è da sapere su diretta tv e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Terza giornata di partite alle ATP Finals 2022 sul cemento indoor del Pala AlpiTour di Torino. Quattro le partite in programma oggi, due di singolare per il gruppo verde e due di doppio per il gruppo rosso. Si parte con la sfida tra Nadal e Auger Aliassime non prima delle 14, ovvero tra i due tennisti sconfitti nella prima uscita. In serata poi si chiude con lo scontro diretto tra i giocatori che hanno vinto all'esordio, ovvero Ruud e Fritz, un vero e proprio spareggio per la qualificazione. Ecco quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

Nadal-Auger Aliassime in chiaro su Rai2 e in streaming su RaiPlay: l’orario della partita

Dove vedere in TV Nadal-Auger Aliassime? La partita valida per la seconda giornata del gruppo verde delle ATP Finals si potrà vedere in chiaro su Rai 2. Si giocherà sul cemento indoor del Pala Alpitour di Torino non prima delle 14, con l'orario d'inizio che potrebbe slittare solo nel caso in cui il doppio delle 11.30 Arevalo/Rojer – Granollers/Zeballos si prolungasse più del dovuto. Nadal-Auger Aliassime si potrà seguire anche su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis).

La diretta streaming di Nadal-Auger Aliassime sarà visibile su Rai Sport, attraverso la piattaforma RaiPlay. Con dispositivi portatili e fissi ci si potrà collegare anche all'app di Sky, Sky Go, servizio riservato agli abbonati. Possibile acquistare anche il singolo tagliando dell'evento sul servizio live on demand Now Tv.

Dove vedere Ruud-Fritz in TV e streaming: il canale Sky

Ruud-Fritz completerà il programma di oggi delle partite delle ATP Finals di Torino. La sfida si giocherà non prima delle ore 21 al Pala Alpitour di Torino, e potrebbe slittare solo in caso di eccessivi prolungamenti del doppio delle 18:30. Nessuna diretta in chiaro ma solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). In streaming possibile vedere la sfida tra il norvegese e l'americano solo grazie all'app Sky Go per gli abbonati Sky, o acquistando il biglietto singolo della partita su Now TV.

Il programma di oggi 15 novembre alle ATP Finals 2022

Questo il programma delle partite di oggi alle ATP Finals di Torino. Si giocano due doppi e due singoli, tutti sullo stesso campo. Ecco le 4 partite che disputeranno e i rispettivi orari:

11:30: Arevalo/Rojer – Granollers/Zeballos

non prima delle 14: Nadal – Auger Aliassime

18:30: Ram/Salisbury – Glasspool/Heliovaara

non prima delle 21: Ruud – Fritz

