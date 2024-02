ATP Acapulco, imprese pazzesche di Arnaldi e Cobolli: spazzati via Fritz e Auger-Aliassime Nella notte di Acapulco l’Italia del tennis ottiene due splendidi successi. Arnaldi batte in tre set il numero 10 ATP Taylor Fritz, mentre Cobolli ha vinto con Auger-Aliassime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli hanno ottenuto due splendide vittorie nell'ATP 500 di Acapulco. Nella notte italiana i due azzurri hanno eliminato rispettivamente Taylor Fritz, numero 10 al mondo, e Felix Auger-Aliassime, ex top ten e comunque piazzato tra i primi 30. Il tennis italiano continua a mietere successi.

Il torneo di Acapulco è uno dei più faticosi in assoluto per i tennisti. Lo scorso anno tre dei quattro semifinalisti ebbero seri problemi durante gli incontri. Fa molto caldo, c'è tanta umidità e si gioca tra la serata e la notte, e questo acuisce una serie di problematiche. Le sorprese sono all'ordine del giorno e la capacità di adattamento è fondamentale. Ma bisogna soprattuto giocare bene e vincere, anche contro pronostico.

Arnaldi è sceso in campo per ultimo e lo ha fatto contro Fritz, giocatore americano di alto livello, che ha disputato uno splendido Australian Open ed era reduce dal successo a Delray Beach. Il ligure parte bene, vince il primo set e tiene botta quando Fritz porta a casa il secondo.

Nel terzo Arnaldi mette alle corde l'avversario con un gioco vario, alza il livello e lo punisce con un paio di giocate d'altissima scuola. Il punteggio finale è stato 6-4 4-6 6-3. Seconda vittoria in carriera contro un top ten e qualificazione agli ottavi, sfiderà un altro giocatore americano il temibile Shelton, uscito vincente da una battaglia con Evans.

Praticamente in contemporanea, Flavio Cobolli, che ha superato le qualificazioni, ha battuto in rimonta Felix Auger-Aliassime. Il romano dopo aver perso il primo set per 6-2, cambia ritmo e non lascia scampo al canadese che deve incassare un 6-3 6-2 nei set seguenti. Primo successo in carriera contro un top 30 per Cobolli che mercoledì scenderà in campo contro Tsitsipas o il russo Safiullin.